"رونالدو" و"يامال" يزينان حفل جوائز"جلوب سوكر دبي"
ستشهد الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ويدعم أيضاً حفل توزيع جوائز بيوند جلوب سوكر دبي السنوي، حضور عدد من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين في منتجع أتلانتس النخلة يوم الجمعة 27 ديسمبر.
ستكون ليلة مليئة بالتألق والسحر، حيث يجتمع أكثر من 1000 ضيف في المكان المرموق من فئة الخمس نجوم في نخلة جميرا. ومن المتوقع أن يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من بين الشخصيات البارزة في حفل توزيع الجوائز الخامس عشر.
سيكون حاضراً أيضاً ممثلون عن أحد أندية رونالدو السابقة، ريال مدريد بطل أوروبا الحالي، بما في ذلك لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام وحارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا.
في هذه الأثناء، يعد لامين يامال جناح برشلونة والمنتخب الإسباني، بالإضافة إلى المدافع السابق لمانشستر يونايتد ريو فرديناند، من بين الضيوف البارزين الآخرين من الأندية والمنظمات من جميع أنحاء العالم.
سيقام مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتزامن مع حفل توزيع جوائز جلوب سوكر دبي السنوي.
منذ إنشائها في عام 2010، جمعت الجوائز أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم في أمسية احتفالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه، يوفر المؤتمر الذي يقام بالتوازي مع الجوائز منصة لصناعة كرة القدم لمناقشة واستكشاف القضايا الرئيسية في هذه الرياضة.
يتمحور موضوع قمة هذا العام حول "كرة القدم الموهوبة"، والتي ستديرها أماندا ديفيس من شبكة (سي إن إن) CNN. وستشارك في استضافة الحدث الرئيسي إلى جانب توم أوركهارت مرة أخرى، مع رونالدو وجود بيلينجهام وتيبوت كورتوا كمتحدثين ضيوف.
سيتم تقديم 15 جائزة رئيسية في تلك الليلة، تشمل أفضل لاعب في فئة الرجال، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وجائزة مارادونا، وخمس جوائز تقديرية للمسيرة.
لقد استحوذت جوائز بيوند جلوب سوكر دبي على اهتمام عالمي، حيث أدلى أكثر من 100 مليون مشجع من أكثر من 200 دولة ومنطقة بأصواتهم، متجاوزين الرقم القياسي السابق البالغ 70 مليون صوت.
علاوة على ذلك، تخطى تطبيق جلوب سوكر للهواتف المحمولة رقماً قياسياً بلغ مليوني عملية تنزيل، مما يؤكد جاذبية الحدث على المستوى العالمي.
جمع مزاد تذاكر سييرو الذهبية 30,000 درهم، حيث تم تخصيص 100% من الأموال التي تم جمعها لصالح مؤسسة الجليلة، وهي منظمة صحية عالمية مكرسة لتعزيز البحث الطبي والتعليم والعلاج.
ستكون الشركة السعودية للرياضة هي الناقل الرسمي لحفل جوائز بيوند جلوب سوكر دبي، الذي سيتم بثه دولياً عبر عدة شبكات من الساعة 7 مساءً بتوقيت الخليج / 3 مساءً بتوقيت جرينتش، مما يتيح للمشجعين حول العالم فرصة تجربة الإثارة الخاصة بالحدث بشكل مباشر.
مع اقتراب الحدث، يمكن للمشجعين أيضاً متابعة آخر المستجدات عبر قنوات جوائز بيوند جلوب سوكر على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق جوائز بيوند جلوب سوكر الرسمي، المتاح على كل من آي أو أس وآندرويد.
يتوفر عدد محدود من التذاكر المميزة للشراء مباشرة من بلاتينيوم ليست.