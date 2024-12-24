"رونالدو" و"يامال" يزينان حفل جوائز"جلوب سوكر دبي"

ستشهد الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ويدعم أيضاً حفل توزيع جوائز بيوند جلوب سوكر دبي السنوي، حضور عدد من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين في منتجع أتلانتس النخلة يوم الجمعة 27 ديسمبر.

ستكون ليلة مليئة بالتألق والسحر، حيث يجتمع أكثر من 1000 ضيف في المكان المرموق من فئة الخمس نجوم في نخلة جميرا. ومن المتوقع أن يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من بين الشخصيات البارزة في حفل توزيع الجوائز الخامس عشر.

سيكون حاضراً أيضاً ممثلون عن أحد أندية رونالدو السابقة، ريال مدريد بطل أوروبا الحالي، بما في ذلك لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام وحارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا.

في هذه الأثناء، يعد لامين يامال جناح برشلونة والمنتخب الإسباني، بالإضافة إلى المدافع السابق لمانشستر يونايتد ريو فرديناند، من بين الضيوف البارزين الآخرين من الأندية والمنظمات من جميع أنحاء العالم.

سيقام مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتزامن مع حفل توزيع جوائز جلوب سوكر دبي السنوي.