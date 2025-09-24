رونالدو ونجوم النصر يهنئون السعودية بيومها الوطني
شارك نجوم نادي النصر السعودي في احتفالات اليوم الوطني الـ95، من خلال فيديو نشره النادي عبر منصة «إكس» ظهر فيه لاعبو الفريق الأجانب وهم يعبرون عن تجربتهم في المملكة وحياتهم اليومية فيها.
وأكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، أن السعودية تعد بلدًا رائعًا للعيش، مشيرًا إلى ما يميزها من أمن واستقرار، بالإضافة إلى قوة الدوري ومستواه التنافسي. وقال: «أحب أن أكون هنا، عائلتي سعيدة، والسياحة والتعليم في السعودية مميزان، لذلك أنصح من لا يعرفها بزيارتها».
من جانبه، أعرب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن سعادته بالعيش في المملكة، مشيدًا بالشعب السعودي الذي وصفه بـالمتمسك بتاريخه وإرثه، ويعيش في بيئة آمنة توفر الراحة والسعادة للجميع.
أما النجم السنغالي ساديو ماني، فتحدث عن تجربته في الحج التي اعتبرها من أجمل وأهم اللحظات في حياته داخل السعودية، مؤكدًا إعجابه بالتنظيم والاستعدادات الضخمة التي تستقبل ملايين الحجاج سنويًا، واصفًا التجربة بأنها "لن تُنسى".
وظهر لاعبو النصر خلال الفيديو مرتدين الزي السعودي التقليدي، تعبيرًا عن مشاركتهم الشعب فرحة اليوم الوطني وتقديرهم لثقافة المملكة.