رونالدو ونجوم النصر يهنئون السعودية بيومها الوطني

وأكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، أن السعودية تعد بلدًا رائعًا للعيش، مشيرًا إلى ما يميزها من أمن واستقرار، بالإضافة إلى قوة الدوري ومستواه التنافسي. وقال: «أحب أن أكون هنا، عائلتي سعيدة، والسياحة والتعليم في السعودية مميزان، لذلك أنصح من لا يعرفها بزيارتها».