رونالدو: كأس العالم في السعودية ستكون الأفضل في التاريخ
يعتقد النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 المقررة في المملكة العربية السعودية لديها القدرة على أن تكون الأفضل في تاريخ البطولة، بحسب بيان صحفي صادر عن لجنة ملف السعودية لاستضافة 2034.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بشرف استضافة نهائيات كأس العالم 2034.
وأعرب النجم العالمي - الذي يلعب الآن في المملكة العربية السعودية مع نادي النصر الذي يتخذ من الرياض مقراً له - عن ثقته في أن الخطط التي وضعتها السعودية لاستضافة أكبر بطولة لكأس العالم لكرة القدم في دولة واحدة على الإطلاق قد وضعت الأساس لما يتوقع أن تكون بطولة "مذهلة".
وقال مهاجم ريال مدريد السابق: "من المرجح أن تكون بطولة كأس العالم 2034 هي أفضل بطولة كأس عالم على الإطلاق. بعد ما رأيته اليوم، أنا مقتنع بأنها ستكون مذهلة. البنية التحتية، والملاعب، وظروف المشجعين، والمطارات، وكل شيء آخر، كل هذا مذهل".
وأشاد رونالدو أيضًا بنجاح المملكة العربية السعودية في جلب العديد من الأحداث الرياضية البارزة مثل الفورمولا واحد إلى المملكة.
وقال "المستقبل (في السعودية) مشرق للغاية في رأيي، ليس فقط فيما يتعلق بكأس العالم، ولكن لأنهم يستضيفون كل عام أحداثًا كبيرة هنا - مباريات كرة القدم والملاكمة؛ جودة الترفيه عالية جدًا. البلد لا يصدق. السعوديون أناس طيبون للغاية؛ إنهم يحبون التعلم، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لي".
وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات يتحدث بعد جولته الأخيرة في معرض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم لكرة القدم في الرياض.
وتضمنت زيارة رونالدو أيضًا هدية لمجموعة من الشباب السعوديين، الذين يحلمون بارتداء قميص الفريق الشهير بعد عشر سنوات، والذين تفاجأوا عندما انضم إليهم CR7 كجزء من رحلتهم.
وقال رونالدو "واحد أو اثنان من الأطفال الذين التقيت بهم اليوم قد يلعبون في كأس العالم - لا نعلم، لكنني آمل ذلك. سأعمل على تحفيزهم على العمل الجاد والإيمان بذلك".
"شعار ملف 2034 "النمو معًا" جميل، لأنه ما يتعين علينا جميعًا القيام به. يتعين علينا أن ننمو معًا في كل شيء، ليس فقط في كرة القدم، ولكن في كل شيء في الحياة.
"أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستواصل النمو وأنا سعيد بأن أكون جزءًا من هذا النجاح في البلاد. سأكون هنا بالتأكيد لمشاهدة كأس العالم!"