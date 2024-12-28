"رونالدو": جوائز "جلوب سوكر" بدبي أفضل من الكرة الذهبية

وقال مهاجم النصر الذي انتهى موسمه الأول في السعودية دون الحصول على أي لقب: "سأبلغ الأربعين قريبًا، ولكنني ما زلت متحمسًا لمواصلة عملي وتسجيل المزيد من الأهداف. لم أنته بعد، أريد أن أصبح بطلًا في السعودية الآن".