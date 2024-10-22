"رونالدو"يقود النصر في مواجهة استقلال طهران بدبي اليوم
بعد مشاهدة النجم البرازيلي نيمار وهو يلعب في في دوري أبطال آسيا في مواجهة بين الهلال والعين الإماراتي أمس الاثنين، أصبح من الممكن لمشجعي كرة القدم في الإمارات ترقب المزيد من الأحداث المثيرة.
سينزل أيقونة كرة القدم "كريستيانو رونالدو" إلى أرض الملعب اليوم الثلاثاء عندما يواجه فريقه النصر فريق استقلال الإيراني في مبارة جديدة مرتقبة.
في قرار اتخذه في اللحظة الأخيرة، طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من نادي استقلال تأمين مكان محايد لمباراته المقبلة ضد نادي النصر السعودي. وكان من المقرر في الأصل أن تقام المباراة على ملعب شهداء مدينة القدس في طهران في 22 أكتوبر، ولكن تم نقلها إلى دبي بسبب المخاوف الأمنية.
وأصبح بإمكان الجماهير الآن التطلع إلى المباراة المثيرة التي ستقام على ملعب راشد، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء (وستفتح الأبواب في تمام الساعة الخامسة مساء). ومع ذلك، يبدو أن تذاكر مباراة دوري أبطال آسيا قد بيعت بالفعل على "قائمة بلاتينوم" (Platinum List).
وصل فريق النصر إلى دبي يوم الاثنين بمعنويات مرتفعة، مستفيداً من سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق مؤخراً، حيث جمع النصر أربع نقاط من أول مباراتين ويمكنه أن يقطع خطوة كبيرة نحو الدور الثاني إذا فاز.
وتتكون البطولة المجددة الآن من مجموعتين من 12 مقسمة إلى منطقتين جغرافيتين غربية وشرقية، حيث يتقدم الثمانية الأوائل إلى دور الستة عشر.
إثارة في العين
عاد نيمار إلى الملاعب يوم الاثنين بعد غياب دام أكثر من عام، حيث ظهر مهاجم الهلال كبديل في الشوط الثاني خلال فوز فريقه 5-4 على بطل آسيا العين في الإمارات.
ولم يلعب مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، البالغ من العمر 32 عاما، منذ إصابته في الغضروف المفصلي والرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى أثناء لعبه بمنتخب بلاده في أكتوبر من العام الماضي.
وشارك اللاعب على مقاعد البدلاء مع الهلال لأول مرة منذ إصابته، وشارك في الدقيقة 76 من مباراة دوري أبطال آسيا التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في العين.
وبحلول ذلك الوقت، كان اللاعب قد حاز على لقب بطل آسيا لأربع مرات، وهو يتصدر الدوري السعودي للمحترفين الحالي، متقدماً بنتيجة 5-3، بفضل أهداف من "رينان لودي" و "سيرجي ميلينكوفيت - سافيتش" وتسديد ثلاثي من سالم الدوسري.
لن يتمكن نيمار من التسجيل في الدوري السعودي حتى يناير المقبل.
وتقدم الهلال بهدف في الدقيقة 26، عندما مرر مهاجم نيوكاسل يونايتد وفولهام السابق "ألكسندر ميتروفيتش" الكرة إلى لودي من الناحية اليسرى، وسدد ظهير أتلتيكو مدريد السابق ضربة قوية متجاوزة خالد عيسى حارس العين.
لكن فريق المدرب "هيرنان كريسبو" نجح في معادلة النتيجة قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول عبر الدولي المغربي سفيان رحيمي بعد تمريرة عرضية.
وكان رحيمي نجم نجاح العين في الفوز بدوري أبطال آسيا الموسم الماضي، حيث حصل على لقب هداف البطولة واختير أفضل لاعب فيها.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بدا أن الهلال حسم المباراة لصالحه على حساب خصمه الإماراتي.
في البداية، مرر "جواو كانسيلو"، الذي انضم إلى العين قادماً من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، الكرة إلى "ميلينكوفيتش سافيتش" الذي حولها برأسه إلى داخل الشباك الخالي من الرقابة. وبعد لحظات، انطلق الدوسري، أفضل لاعب في آسيا، متجاوزاً دفاع العين، وتجاوز عيسى الذي اندفع نحوه، وسدد هدفاً رائعاً من زاوية ضيقة.
وقلص العين الفارق بعد مرور ساعة من زمن اللقاء من خلال البديل "ماتيو سانابريا"، لكن الدوسري نجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة بعد تمريرة "ميلينكوفيتش-سافيتش".
وبعد دقائق قليلة، سجل رحيمي هدفه الثاني، قبل أن يعيد الدوسري الفارق إلى هدفين بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.
وبعد مرور 12 دقيقة فقط من الوقت المحتسب بدل الضائع، ومع تقليص الهلال لعشرة لاعبين بعد طرد المدافع علي البليهي بسبب لمسة يد متعمدة، حصل رحيمي على ركلة جزاء وحولها بنجاح ليضمن الثلاثية ويمنح للعين الأمل، لكن بطل السعودية صمد ليحصد الفوز.
ولم يكن أمام نيمار الكثير من الوقت للتأثير بشكل حقيقي على المباراة، رغم أنه سدد كرة خارج المرمى في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.
ويحتل الهلال صدارة المجموعة الغربية برصيد ثلاثة انتصارات من ثلاثة، فيما حصد العين نقطة واحدة.