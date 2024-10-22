"رونالدو"يقود النصر في مواجهة استقلال طهران بدبي اليوم

في البداية، مرر "جواو كانسيلو"، الذي انضم إلى العين قادماً من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، الكرة إلى "ميلينكوفيتش سافيتش" الذي حولها برأسه إلى داخل الشباك الخالي من الرقابة. وبعد لحظات، انطلق الدوسري، أفضل لاعب في آسيا، متجاوزاً دفاع العين، وتجاوز عيسى الذي اندفع نحوه، وسدد هدفاً رائعاً من زاوية ضيقة.