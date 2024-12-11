رسمياً: السعودية تستضيف كأس العالم 2034

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء أن المملكة العربية السعودية ستستضيف كأس العالم لكرة القدم للرجال في عام 2034، بينما ستقام نسخة 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع مباريات واحدة في ثلاث دول في أمريكا الجنوبية.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" القرار عقب اجتماع افتراضي استثنائي. وكانت كل من بطولتي كأس العالم 2030 و2034 قد تقدمت بعرض واحد فقط وتم تأكيدهما بالتزكية.

وقال إنفانتينو عن كأس العالم 2030: "نحن ننقل كرة القدم إلى المزيد من البلدان، وعدد الفرق المشاركة لم يقلل من الجودة. بل إنه في الواقع عزز الفرصة".

وسوف يشهد الاقتراح المشترك المقدم من المغرب وإسبانيا والبرتغال إقامة كأس العالم 2030 في ثلاث قارات وست دول، حيث تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراجواي ألعابا احتفالية بمناسبة مرور مائة عام على انطلاق البطولة.

استضافت أوروغواي أول بطولة لكأس العالم في عام 1930، كما استضافت الأرجنتين وإسبانيا البطولة أيضًا. كما تستضيف البرتغال وباراجواي والمغرب البطولة لأول مرة.

وبعد أربع سنوات، ستصبح المملكة العربية السعودية الدولة الثانية من الشرق الأوسط التي تستضيف البطولة التي تقام كل أربع سنوات، بعد 12 عاما من استضافة قطر المجاورة لنسخة 2022.