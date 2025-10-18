رباعية الصدارة.. العين يكتسح بني ياس ويستعيد القمة

استعاد نادي العين موقعه في صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بانتصار كاسح على ضيفه بني ياس، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.
أظهر "الزعيم" أفضليته في اللعب منذ البداية، حيث أدت سيطرته إلى تقدم مريح بثلاثية نظيفة في الشوط الأول. افتتح الحسين رحيمي التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة بهدف قوي، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.
ولم ينتظر العين طويلاً لتعزيز تقدمه، حيث أضاف شقيقه سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد تلقيه تمريرة حاسمة من كاكو، ليودعها الشباك ببراعة. وبذلك، رفع سفيان مساهماته التهديفية إلى 6 أهداف (3 أهداف و 3 تمريرات حاسمة) خلال 9 مباريات خاضها أمام بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين.
وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وتحديداً في الدقيقة 45+2، عزز النجم الباراغوياني كاكو النتيجة بتسديدة مميزة سجل بها الهدف الثالث للعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للعين.
في الشوط الثاني، واصل العين ضغطه، لكن حارس بني ياس، فهد الظنحاني، تألق وتصدى لركلة جزاء نفذها بالاسيوس في بداية الشوط، كما حرم الحسين رحيمي من هدف آخر بتصدٍ قوي.
ومع دخول المهاجم التوغولي المخضرم كودجو لابا بديلاً، احتاج 11 دقيقة فقط ليضع بصمته، مسجلاً الهدف الرابع للعين في الدقيقة 74. هذا الهدف يحمل أهمية خاصة للابا، إذ وصل به إلى الهدف رقم 126 في دوري المحترفين (خلال 135 مباراة)، ليساهم إجمالاً في 150 هدفاً (126 هدفاً و 24 تمريرة حاسمة) في مسيرته بالبطولة.
بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى النقطة 16 ليتربع على صدارة جدول الترتيب العام، في حين بقي رصيد بني ياس خالياً من النقاط، متذيلاً المركز الأخير.