رباعية الصدارة.. العين يكتسح بني ياس ويستعيد القمة

استعاد نادي العين موقعه في صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بانتصار كاسح على ضيفه بني ياس، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.