رئيس اتحاد الكرة الإماراتي يُهنئ السعودية وقطر بتأهلهما إلى مونديال 2026

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الاتحادين السعودي والقطري لكرة القدم بمناسبة تأهل منتخبيهما إلى نهائيات كأس العالم 2026، متمنيا للمنتخبين الشقيقين التوفيق في المونديال.
حيث تأهلت السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما تعادلت سلبياً مع العراق في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.
كما بلغت قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بفوزها على الإمارات 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل للنهائيات والتي أقيمت في الدوحة.