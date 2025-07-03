"دييغو جوتا" نجم ليفربول يلقى حتفه في حادث سيارة عقب أسبوعين من زفافه

توفي المهاجم البرتغالي لفريق ليفربول، "دييغو جوتا"، البالغ من العمر 28 عامًا، في حادث سيارة مروع بالقرب من مدينة زامورا في شمال غرب إسبانيا، برفقة شقيقه أندريه سيلفا، وفقًا للاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وقع الحادث في وقت مبكر من صباح الخميس، عندما انحرفت سيارة لامبورغيني كانا يستقلانها عن الطريق أثناء محاولة التجاوز، مما أدى إلى اصطدامها واحتراقها بالكامل، وأسفر الحادث عن وفاة الرجلين، 28 و26 عامًا.

كان جوتا قد تزوج من خطيبته "روتي كاردوسو" منذ أسبوعين فقط، وهي والدة أطفاله الثلاثة، ووصف نفسه في مقابلة حديثة بأنه أسعد رجل في العالم.