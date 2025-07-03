"دييغو جوتا" نجم ليفربول يلقى حتفه في حادث سيارة عقب أسبوعين من زفافه

توفي المهاجم البرتغالي لفريق ليفربول، "دييغو جوتا"، البالغ من العمر 28 عامًا، في حادث سيارة مروع بالقرب من مدينة زامورا في شمال غرب إسبانيا، برفقة شقيقه أندريه سيلفا، وفقًا للاتحاد البرتغالي لكرة القدم.
وقع الحادث في وقت مبكر من صباح الخميس، عندما انحرفت سيارة لامبورغيني كانا يستقلانها عن الطريق أثناء محاولة التجاوز، مما أدى إلى اصطدامها واحتراقها بالكامل، وأسفر الحادث عن وفاة الرجلين، 28 و26 عامًا.
كان جوتا قد تزوج من خطيبته "روتي كاردوسو" منذ أسبوعين فقط، وهي والدة أطفاله الثلاثة، ووصف نفسه في مقابلة حديثة بأنه أسعد رجل في العالم.
لعب جوتا دورًا بارزًا في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، كما ساهم في تحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مع الفريق. انضم إلى ليفربول في 2020 قادمًا من وولفرهامبتون، وسجل 65 هدفًا في 182 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.
كما خاض 49 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، وفاز مرتين بدوري الأمم الأوروبية.
وأعرب نادي ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن حزنهما العميق لهذا الفقدان الكبير، مؤكدين أنهما سيكرمان إرث اللاعب يوميًا.
كما قدم رئيس وزراء البرتغال، لويس مونتينيغرو، تعازيه الحارة لعائلة جوتا وشقيقه، واصفًا الخبر بأنه "مفاجئ ومأساوي" ومشدداً على أن هذا اليوم حزين لكرة القدم والرياضة على المستويين الوطني والدولي.