دراما كروية في دوري أدنوك: العين يقتنص فوزًا صعبًا من شباب الأهلي

وفي الدقيقة 71، نجح اللاعب كاكو في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وهو أول هدف يسجّله العين في مرمى شباب الأهلي من خارج منطقة الجزاء في دوري أدنوك منذ هدف شيوتاني في سبتمبر 2017