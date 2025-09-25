دراما كروية في دوري أدنوك: العين يقتنص فوزًا صعبًا من شباب الأهلي

تأكيداً على عزمه للمنافسة على اللقب هذا الموسم، تمكن العين من الانفراد بصدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد فوز غالٍ ومثير على مضيفه شباب الأهلي بهدف دون رد، في القمة التي أقيمت على استاد راشد ضمن منافسات الجولة الخامسة.
شوط أول من الفرص الضائعة
كشف الشوط الأول عن رغبة كبيرة من كلا الفريقين في التسجيل، حيث تبادلا الهجمات الخطيرة. بدأ شباب الأهلي بالتهديد بتسديدة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يرد العين بهدف ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ على اللاعب رامي ربيعة.
استمر السجال الهجومي، وتألق حارس مرمى العين خالد عيسى في التصدي لرأسية خطيرة من سعيد عزت الله في الدقيقة 45، بينما أهدر كودجو لابا فرصة قريبة للعين قبل نهاية الشوط، لتنتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.
كاكو يحسم القمة.. و"الفار" يضيف دراما اللحظات الأخيرة
مع بداية الشوط الثاني، استمرت الإثارة، وحرم القائم فيديريكو كارتابيا من هدف مؤكد في الدقيقة 54، قبل أن تحرم العارضة بالاسيوس من هدف آخر.
وفي الدقيقة 71، نجح اللاعب كاكو في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وهو أول هدف يسجّله العين في مرمى شباب الأهلي من خارج منطقة الجزاء في دوري أدنوك منذ هدف شيوتاني في سبتمبر 2017
وشهدت الدقائق القاتلة من عمر المباراة ذروة الدراما، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي، تصدى لها خالد عيسى. لكن بعد مراجعة "الفار"، قرر الحكم إعادة الركلة بسبب دخول اللاعبين منطقة الجزاء، ليتقدم سردار آزمون لتنفيذها، ولكن العارضة حرمته من التسجيل هذه المرة، لتنتهي المباراة بفوز العين الصعب.
وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط.
وأكد كاكو في نهاية المباراة أن حارس مرمى العين خالد عيسى كان نجم المباراة، ويستحق الحصول على لقب أفضل حارس في الدوري، كما رأى أن لعب الفريق لم يكن بأحسن حالاته، وأنهم بحاجة للتحسن أكثر في المباريات المقبلة.