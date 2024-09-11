دبي: مباراة كرة قدم تجمع أساطير اللعبة في نوفمبر

من المقرر أن تصبح بطولة كأس الملك حدثاً بارزاً في أجندة دبي الرياضية خلال شهر نوفمبر، حيث ستستضيف شرطة دبي، بالتعاون مع شركة "هيدج آند ساكس المحدودة"، مباراة كرة قدم في استاد النصر.