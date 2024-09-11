دبي: مباراة كرة قدم تجمع أساطير اللعبة في نوفمبر
من المقرر أن تصبح بطولة كأس الملك حدثاً بارزاً في أجندة دبي الرياضية خلال شهر نوفمبر، حيث ستستضيف شرطة دبي، بالتعاون مع شركة "هيدج آند ساكس المحدودة"، مباراة كرة قدم في استاد النصر.
ومن المقرر أن تقام هذه المباراة في 30 نوفمبر المقبل، بين فريقي "كينغز اكس ال" وفريق "هيدج آند ساكس رويال".
وسيقود فريق "كينغز اكس ال" النجم الهولندي الأسطوري "إدغار ديفيدز"، وسيرافقه في الملعب لاعبين أسطوريين مثل "روبرتو كارلوس" و"بول سكولز" و"مايكل أوين".
وعلى الجانب الآخر، سيقود الفريق "هيدج آند ساكس رويال" القائد السابق لإنجلترا ونادي تشيلسي "جون تيري"، وسيضم الفريق نخبة من اللاعبين المميزين مثل "بول بوغبا" و"مروان فيلايني" و"بلايز ماتويدي".
وقال محمد موسى، مؤسس كأس الملك: "كأس الملك يتجاوز كونه مجرد حدث رياضي، فهو يرمز إلى الالتزام بتعزيز الوحدة والتميز وروح المنافسة في المجتمع".
وأضاف: "إن التعاون بين شرطة دبي وشركة "هيدج آند ساكس المحدودة" يجسد رؤيتهما المشتركة لتعزيز الرياضة وزيادة التفاعل المجتمعي في جميع أنحاء الإمارات."