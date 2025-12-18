"حمد الله" يهدي أسود الأطلس لقب كأس العرب في ليلة لوسيل الممطرة

شهد ملعب "لوسيل" المونديالي في الدوحة واحدة من أجمل مباريات كرة القدم العربية، حيث توج المنتخب المغربي بلقب كأس العرب بعد فوز درامي على نظيره الأردني بنتيجة (3-2) في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وحبست أنفاس الجماهير حتى الدقائق الأخيرة تحت أمطار غزيرة زادت من إثارة المشهد.
بداية مغربية "صاروخية" ورد فعل أردني
أطلق الحكم الدولي السويدي غلين نايبرغ صافرة البداية، ولم ينتظر المنتخب المغربي طويلاً لفرض سيطرته؛ ففي الدقيقة الرابعة، سجل أسامة طنان هدفاً "عالمياً" من تسديدة بعيدة المدى تجاوزت 50 متراً، باغتت الحارس الأردني يزيد أبوليلى الذي تعرض لإصابة قوية وأغمي عليه أثناء محاولته التصدي للكرة، قبل أن يستأنف اللعب ببراعة.
ورغم خروج هداف المغرب كريم البركاوي مصاباً في الدقيقة 16، إلا أن "النشامى" استعادوا توازنهم تدريجياً، حيث بلغت نسبة استحواذهم 56%، وسط استبسال دفاعي مغربي بقيادة الحارس بنعبيد، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف نظيف.
سيناريو "مجنون" وتقلبات في النتيجة
ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل المنتخب الأردني بوجه مغاير تماماً، ونجح علي علوان في إدراك التعادل في الدقيقة 47 برأسية متقنة. ولم يتوقف الطموح الأردني عند هذا الحد، فبعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، احتسب الحكم ركلة جزاء للأردن في الدقيقة 65، انبرى لها علي علوان بنجاح موقعاً على هدفه الشخصي الثاني وهدف التقدم لفريقه (2-1).
وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، وبينما كان الأردن يقترب من اللقب، ظهر البديل عبد الرزاق حمد الله لينقذ الموقف ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 86 بعد العودة لتقنية "الفار"، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.
الشوط الإضافي.. الحسم بلمسة حمد الله
بدأ الشوط الإضافي الأول بإثارة كبرى، حيث ألغى الحكم هدفاً ثالثاً للأردن سجله أبو طه بداعي لمسة يد. وفي الدقيقة 100، استغل حمد الله تمريرة رأسية من زميله سعدان إثر مخالفة نفذها بنتايك، ليضع الكرة في الشباك محرزاً الهدف الثالث والقاتل للمغرب.
أبرز إحصائيات وتقييمات المباراة:
رجل المباراة: حصل أسامة طنان على أعلى تقييم (7.7) وفقاً لموقع "سوفا سكور" بفضل هدفه التاريخي وأدائه الهجومي.
أفضل مدافع: برز الأردني عصام السميري بتدخلاته الحاسمة، أبرزها إنقاذ هدف محقق من على خط المرمى.
الإصابات: خروج كريم البركاوي (المغرب) وإصابة الحارس يزيد أبوليلى (الأردن).
بهذا الفوز، يؤكد المنتخب المغربي سيادته الكروية في بطولة اتسمت بالندية العالية، بينما نال المنتخب الأردني احترام الجميع بعد أداء بطولي وصولاً إلى الدقيقة 123.