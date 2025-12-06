جنون الأهداف يحسم فوز الجزائر على البحرين بخماسية مثيرة في كأس العرب

وبدأت حفلة الأهداف في الدقيقة 23، عندما افتتح اللاعب رضوان بركان التسجيل للجزائر، محولًا عرضية من عطال إلى الشباك (1-0). لكن الرد البحريني كان سريعًا للغاية، حيث تمكن مهدي عبد الجبار من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 26 (1-1).