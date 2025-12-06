جنون الأهداف يحسم فوز الجزائر على البحرين بخماسية مثيرة في كأس العرب

في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وتقلبًا، حقق المنتخب الجزائري فوزًا كاسحًا على نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد (5-1)، في لقاء دراماتيكي شهد خمسة أهداف مسجلة في غضون 14 دقيقة فعلية فقط من زمن اللعب.
شوط أول متقلب وأحداث متسارعة
شهدت الدقائق الأولى بداية قوية للمنتخب البحريني الذي سجل هدفًا مبكرًا عبر الخلاصي في الدقيقة الثامنة وسط ارتباك دفاعي جزائري، لكن الحكم قام بإلغائه بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR). واصلت البحرين ضغطها وهجومها عبر العرضيات الخطيرة حتى الدقيقة 17، عندما عاودت الجزائر الهجوم بتسديدة قوية من بولبينة مرت خارج المرمى.
وبدأت حفلة الأهداف في الدقيقة 23، عندما افتتح اللاعب رضوان بركان التسجيل للجزائر، محولًا عرضية من عطال إلى الشباك (1-0). لكن الرد البحريني كان سريعًا للغاية، حيث تمكن مهدي عبد الجبار من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 26 (1-1).
تصاعدت الإثارة بشكل غير مسبوق في الدقائق التالية؛ فبعد ثلاث دقائق فقط من التعادل، رد المنتخب الجزائري بهدف التقدم الثاني عن طريق عادل بولبينة في الدقيقة 29. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول (45+6)، عزز ياسين بنزية تقدم "محاربي الصحراء" بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء (3-1).
الشوط الثاني: هيمنة مطلقة وإلغاءات متكررة
دخل المنتخب الجزائري الشوط الثاني بعزيمة حاسمة على إنهاء المباراة مبكرًا. ولم تمر سوى دقيقتين حتى ضاعف رضوان بركان غلة الأهداف، مسجلاً الهدف الرابع للجزائر في الدقيقة 47، بعد أن حول تسديدة قوية من عادل بولبينة برأسية داخل الشباك، ليصبح رصيده هدفين في اللقاء (4-1).
سجلت الجزائر هدفًا آخر في الدقيقة 55 عن طريق بن دبكة، لكن الحكم ألغى الهدف بعد احتساب مخالفة سابقة على اللاعب.
وعلى الرغم من محاولات البحرين لتقليص الفارق، إلا أن الجزائر بقيت هي الطرف الأقوى هجوميًا، وفي الدقيقة 80، عاد عادل بولبينة ليؤكد تفوق فريقه بتسجيله الهدف الخامس بتسديدة صاروخية، ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله هو الآخر لهدفين في المباراة، ولتستقر النتيجة النهائية عند (5-1).
بهذا الفوز الساحق والمقنع، تعزز الجزائر موقفها في صدارة المجموعة وتُرسل إنذارًا شديد اللهجة لبقية المنتخبات المشاركة في كأس العرب.