ثنائية حاسمة تمنح "العنابي" التأهل المباشر للمونديال 2026

في ليلة حسم كروية تاريخية على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، نجح المنتخب القطري ("العنابي") في تحقيق فوز مستحق على ضيفه المنتخب الإماراتي ("الأبيض") بنتيجة (2−1). هذا الانتصار الثمين منح قطر بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 FIFA للمرة الأولى في تاريخها عبر التصفيات، بينما يتجه المنتخب الإماراتي إلى خوض جولة الملحق الفاصل بمواجهة ثاني المجموعة الثانية في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.
الشوط الأول
انتهى الشوط الأول من المباراة الحاسمة بين منتخبي قطر ("العنابي") والإمارات ("الأبيض") بالتعادل السلبي 0-0، الشوط الذي قاده تحكيمياً الأوزبكي إلجيز تانتاشيف، شهد تبادلاً في السيطرة ومحاولات خطيرة كادت أن تكسر حاجز الصفر لكلا الفريقين.
بداية نارية وسيطرة قطرية مبكرة:
دخل المنتخب القطري المباراة بقوة هجومية مكثفة، فارضاً ضغطاً عالياً على دفاعات "الأبيض" في الدقائق الخمس الأولى. وفي الدقيقة الثالثة، كاد "العنابي" أن يفتتح التسجيل، لولا براعة الحارس الإماراتي المخضرم خالد عيسى الذي تصدى ببراعة لتسديدة أيوب محمد.
وأثمر هذا الضغط عن استحواذ قطري في الدقائق العشر الأولى بلغ 52%، مقابل 48% للإمارات التي اعتمدت على الدفاع المنظم والتحول السريع.
"الأبيض" يرد بهجمات منظمة:
مع مرور الوقت، استعاد المنتخب الإماراتي توازنه وبدأ في شن هجمات خطيرة. في الدقيقة 11، وسجلت الإمارات أولى تهديداتها الحقيقية على مرمى قطر، لكن الحارس القطري محمود أبو ندى كان بالمرصاد، بعد ذلك، نجحت الإمارات في بناء هجمة ثانية تحولت إلى ركلة ركنية. وفي الدقيقة 16، أرسل علي صالح عرضية نموذجية باتجاه بيمنتا الذي سددها برأسه، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى قطر، مؤكدة خطورة "الأبيض" في الكرات الثابتة.
الفرص الأخطر والبطاقة الصفراء:
شهدت الدقيقة 25 أخطر فرصة في المباراة للمنتخب القطري، عندما أرسل أكرم عفيف عرضية دقيقة أمام المرمى الإماراتي، إلا أن إدميلسون أخطأ في تقدير الكرة لتضيع فرصة هدف محقق، تصدى لها لاحقاً خالد عيسى. تبعتها محاولة أخرى في الدقيقة 29 من محمد المناعي خرجت بجوار العارضة.
وفي الدقيقة 33 أشهر الحكم أول بطاقة صفراء في المباراة وكانت من نصيب القطري محمد المناعي بسبب تدخله القوي لإيقاف اللاعب علي صالح.
تكتيك وحصار في نهاية الشوط
كثّف "العنابي" محاولاته الهجومية في الدقائق التي سبقت نهاية الشوط، لكن دون خطورة حقيقية تذكر على مرمى خالد عيسى، بسبب صلابة التنظيم الدفاعي الإماراتي.
ومع انتهاء الوقت الأصلي، أضاف الحكم أربع دقائق كوقت بدل ضائع. بشكل عام، اتسم الشوط الأول بـ التكافؤ التكتيكي وقوة اللعب في منطقة الوسط من كلا الفريقين.
الهدف الأول للعنابي
ومع بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب القطري في ترجمة ضغطه المبكر، حيث تمكن النجم أكرم عفيف من تمرير كرة دقيقة لخوخي بوعلام الذي استطاع تسجيل الهدف الأول للعنابي في الدقيقة 48، ليمنح فريقه الأسبقية في هذه المواجهة المصيرية.
وفي الدقيقة 58:40 حاول "الأبيض" الرد سريعاً على هدف التقدم القطري، حيث أطلق اللاعب علي صالح تسديدة قوية ومباغتة نحو مرمى الحارس محمود أبو ندى. إلا أن الدفاع القطري كان يقظاً، حيث تدخل بيدرو ميغيل في اللحظة المناسبة ليخرج الكرة ويحمي شباك "العنابي" من هدف تقليص الفارق.
في الدقيقة 60 أجرى مدرب قطر جولين لوبيتيغي تغييرين دفعة واحدة في صفوف "العنابي" لإنعاش خط الهجوم وتعزيز الضغط. حيث خرج صاحب الهدف خوخي بوعلام ومعه القائد المعز علي، ودخل بدلاً منهما المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا و مينيدز.
الهدف الثاني
في الدقيقة 74 استطاع بيدرو بمضاعفة النتيجة لقطر بتسجيل الهدف الثاني برأسية بعد ركلة حرة نفذها أكرم عفيف.
ضغط إماراتي متواصل وفرص ضائعة
بعد الهدف القطري، استمر "الأبيض" في تكثيف الضغط على المنتخب القطري، محاولاً تدارك تأخره. لكن على الرغم من الوصول المتكرر إلى مناطق الخطورة، إلا أن اللمسة الأخيرة والتصويبات النهائية كانت تفتقر إلى الدقة المطلوبة، مما أضاع فرصاً حقيقية على الإمارات لتقليص الفارق.
الهدف الأول للأبيض
في الدقيقة 90 +8 استطاع اللاعب سلطان عادل بتقليص الفارق من تسديدة بيمناه وضعها على يمين الحارس أبو ندى لتصبح النتيجة 2-1.
قدم المنتخبان، القطري والإماراتي، درساً في الالتزام التكتيكي والقوة البدنية، حيث اتسمت المباراة بالانضباط الكبير واللعب المنظم من كلا الجانبين طوال المباراة. ورغم حسم "العنابي" لبطاقة التأهل المباشر بفضل فعاليته الهجومية في الشوط الثاني، إلا أن "الأبيض" أكد شراسته القتالية وقوته الدفاعية، ليُسدل الستار على هذه التصفيات، مع استعداد منتخب الإمارات لخوض تحدي الملحق القاري الأخير سعياً لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026.