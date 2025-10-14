ثنائية حاسمة تمنح "العنابي" التأهل المباشر للمونديال 2026

مع مرور الوقت، استعاد المنتخب الإماراتي توازنه وبدأ في شن هجمات خطيرة. في الدقيقة 11، وسجلت الإمارات أولى تهديداتها الحقيقية على مرمى قطر، لكن الحارس القطري محمود أبو ندى كان بالمرصاد، بعد ذلك، نجحت الإمارات في بناء هجمة ثانية تحولت إلى ركلة ركنية. وفي الدقيقة 16، أرسل علي صالح عرضية نموذجية باتجاه بيمنتا الذي سددها برأسه، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى قطر، مؤكدة خطورة "الأبيض" في الكرات الثابتة.