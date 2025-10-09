ثلاثية مثيرة: السعودية تنتزع فوزًا صعبًا من أنياب إندونيسيا وتطير للصدارة

في مباراة ماراثونية حبست الأنفاس وشهدت تقلبات درامية، تمكن المنتخب السعودي من اقتناص فوز ثمين على إندونيسيا بنتيجة 3-2، ضمن منافسات المجموعة لملحق آسيا المؤهل للموندايال. اللقاء لم يكن مجرد صراع على النقاط، بل كان اختبارًا حقيقيًا لقدرة "الأخضر" على التعامل مع الضغوط والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل.
شوط أول متقلب.. دراما ضربات الجزاء
بدأت المباراة بهدوء نسبي وسيطرة سعودية في بناء الهجمات، لكن الدقيقة 5 شهدت أولى اللحظات الدرامية، حيث قطع تمبكتي هجمة إندونيسية واعدة لكنه نال الإنذار الأول. لم يمر وقت طويل حتى احتسب الحكم، بعد مراجعة مطولة لتقنية الفيديو (VAR)، ضربة جزاء ضد السعودية بسبب شبهة لمسة يد. نجح قائد إندونيسيا ديكس في ترجمتها إلى هدف التقدم في الدقيقة 11.
لم ييأس "الأخضر"، وبدأ في ضغط هجومي مكثف. لم يستغرق الأمر طويلاً حتى تمكن أبو الشامات من تتويج هذا الضغط بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 16 بتسديدة أرضية قوية، ليعيد المباراة لنقطة البداية. واصل أبو الشامات تألقه، حيث تصدت العارضة لتسديدة صاروخية له في الدقيقة 30.
عادت تقنية الفيديو للواجهة مرة أخرى، وهذه المرة لصالح السعودية، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 34. انبرى لها البريكان بنجاح ليضع السعودية في المقدمة لأول مرة بالنتيجة 2-1 قبل أن يُنهي الحكم الشوط بتقدم سعودي.
الشوط الثاني.. تأكيد الفوز وسط تصديات بطولية
بدأ الشوط الثاني بضغط سعودي متواصل، تألق فيه حارس إندونيسيا بالتصدي لرأسية خطيرة من البريكان في الدقيقة 55، قبل أن يعود الأخير ليؤكد تفوق "الأخضر" بهدف ثالث في الدقيقة 62، مستفيدًا من متابعة جيدة لتسديدة الجوير المرتدة من الحارس، لتصبح النتيجة 3-1.
حاولت إندونيسيا العودة للمباراة، حيث أنقذ العقيدي فرصة خطيرة في الدقيقة 79. وفي الدقيقة 87، احتسب الحكم ضربة جزاء ثالثة في المباراة، والثانية لإندونيسيا، بعد مراجعة للـ VAR بسبب لمسة يد على نواف البوشل. سجل منها ديكس هدفه الثاني، لتشتعل الدقائق الأخيرة بالنتيجة 3-2.
شهدت الثواني الأخيرة حالة طرد للاعب محمد كنو لاعتراضه، ليُنهي الحكم بعدها المباراة بفوز السعودية 3-2، في نتيجة أكدت قوة "الأخضر" وقدرته على حصد النقاط الصعبة.