ثلاثية مثيرة: السعودية تنتزع فوزًا صعبًا من أنياب إندونيسيا وتطير للصدارة

بدأت المباراة بهدوء نسبي وسيطرة سعودية في بناء الهجمات، لكن الدقيقة 5 شهدت أولى اللحظات الدرامية، حيث قطع تمبكتي هجمة إندونيسية واعدة لكنه نال الإنذار الأول. لم يمر وقت طويل حتى احتسب الحكم، بعد مراجعة مطولة لتقنية الفيديو (VAR)، ضربة جزاء ضد السعودية بسبب شبهة لمسة يد. نجح قائد إندونيسيا ديكس في ترجمتها إلى هدف التقدم في الدقيقة 11.