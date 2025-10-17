ثلاثية تضع الوحدة على عرش الصدارة المؤقتة لدوري أدنوك للمحترفين

في انطلاقة نارية لمباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، حقق فريق الوحدة فوزاً مستحقاً وكبيراً على مضيفه البطائح بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ستاد خالد بن محمد. بهذا الانتصار الثمين، رفع "االوحدة" رصيده إلى 14 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد البطائح عند النقطة الثالثة.
بداية عاصفة وشهدة صربية:
لم ينتظر الوحدة طويلاً ليُشعل أجواء المباراة، حيث جاء الهدف الأول مبكراً في الدقيقة العاشرة بقدم المتألق لوكاس بيمينتا. جاء الهدف بعد متابعة ذكية لتسديدة زميله عمر خريبين، ليُطلق البرازيلي تسديدة قوية استقرت في شباك البطائح.
بعد أربع دقائق فقط، عاد الوحدة ليعمق جراح أصحاب الأرض بهدف ثانٍ حمل توقيع النجم الصربي دوسان تاديتش. هدف بمهارة فردية عالية، حيث انفرد تاديتش بحارس البطائح إبراهيم عيسى ووضع الكرة من فوقه بـ "لوب" فني مذهل، ليؤكد اللاعب حضوره ويصبح عاشر لاعب صربي يهز الشباك في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي.
تأكيد التفوق والنقص العددي:
استمر الضغط الوحداوي في الشوط الثاني بحثاً عن تأمين النتيجة. وتحقق ذلك في الدقيقة 60 عندما أضاف الوحدة الهدف الثالث، الذي جاء بالنيران الصديقة. عرضية متقنة من صانع الألعاب تاديتش، حولها مدافع البطائح عمر كيتا بالخطأ إلى داخل مرمى فريقه، ليزيد من صعوبة مهمة البطائح في العودة.
وفي الدقيقة 65، تعقدت الأمور على الوحدة نفسه، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب جادسوم دا سيلفا بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، بسبب تدخله القوي على لاعب البطائح نيتو، ليُكمل "العنابي" اللقاء بعشرة لاعبين.
رد فعل متأخر:
لم يستسلم البطائح للنقص العددي في صفوف ضيفه، وتمكن من تقليص الفارق سريعاً في الدقيقة 67. جاء الهدف بتوقيع أديلسون ألبرتو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد متابعة جيدة لتمريرة زميله مروان فهد. إلا أن هذا الهدف لم يكن كافياً لتحقيق العودة المطلوبة، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لفريق الوحدة الذي أكد عزمه على المنافسة بقوة على قمة الدوري.