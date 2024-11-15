ثلاثية الإمارات ضد"قرغيزستان" تحافظ على حلم كأس العالم

تعافت الإمارات العربية المتحدة من سلسلة من النتائج السيئة بفوز مثير 3-0 على قيرغيزستان في مباراة حاسمة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الخميس.
وحافظ الفوز على آمال الإمارات في التأهل للمرة الثانية إلى نهائيات كأس العالم، حيث تقدم الأبيض إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط من خمس مباريات في المجموعة الأولى.
وجاء الشوط الأول مليئا بالإثارة مع تهديد كلا الجانبين في وقت مبكر حيث سدد "جولزيجيت عليكولوف" لاعب قرغيزستان برأسه نحو حارس المرمى خالد عيسى، بينما أطلق فابيو ليما لاعب الإمارات تسديدة من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة.
وحصل ليما على فرصة أخرى في الدقيقة الثامنة عندما مرر كايو كانيدو كرة بينية إلى منطقة الجزاء لكن لاعب الوسط أهدر محاولته بعدما تصدى لها حارس مرمى قرغيزستان إرزان توكوتاييف.
وواصلت الإمارات الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر مع تسبب يحيى الغساني وليما في مشاكل كبيرة، بينما تصدى خالد عيسى لتسديدة عليكولوف على الجانب الآخر.
تحولت تمريرة خلفية متهورة في الدقيقة 15 إلى كابوس بالنسبة لكايرات جيرغالبيك، حيث اعترض حرب عبد الله سهيل الكرة قبل أن يراوغ توكوتاييف ليضعها في المرمى الخالي.
وسعى الفريق القادم من آسيا الوسطى جاهدا لقلب النتيجة، لكن محاولات عليماردون شوكوروف في الدقيقة 17 وعليماردون شوكوروف في الدقيقة الثامنة فشلت في إزعاج إييسا.
وأظهر توكوتاييف أفضل ما لديه في الدقيقة 35 عندما تصدى بشكل رائع لركلة حرة نفذها الغساني، لكن ماركوس ميلوني أنقذ مرماه من مسافة بعيدة بعد لحظات لتتمكن الإمارات من مضاعفة تقدمها.
ثم تصدى عيسى لتسديدة من مسافة بعيدة سددها فاليري كيتشين في الدقيقة 39 قبل أن يوقف زيرجالبيك من مسافة قريبة ليحافظ على تقدم الإمارات قبل نهاية الشوط الأول.
وأرسلت قرغيزستان أندريه ميشينكو ونورلانبيك ساريكباييف وكيمي ميرك وبيكناز ألمازبيكوف إلى التشكيلة الأساسية لكن القتال في الشوط الثاني لم ينجح في تحقيق الفوز حيث نجح عبد الله سهيل في تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 86 ليضمن الفوز.
وتلعب الإمارات العربية المتحدة ضد قطر في المباراة التالية، في حين تواجه قرغيزستان إيران في الجولة السادسة.
تملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم والتي ستكون بطولة مكونة من 48 فريقا.
تم تقسيم 18 فريقا إلى ثلاث مجموعات بواقع ستة فرق في كل مجموعة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
أوقعت قرعة كأس العالم الإمارات العربية المتحدة في المجموعة الأولى مع قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.
وتتنافس منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ثم يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة في الدور الرابع من التصفيات الذي يضم ستة فرق.
سيتم تقسيم الفرق الستة في الدور الرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة فرق. وسيحصل الفائزون في كل مجموعة على البطاقتين الأخيرتين المباشرتين لكأس العالم، بينما سيخوض الفريقان الوصيفان معركة فاصلة.
ويتأهل الفائز في مباراة الملحق الآسيوي إلى بطولة فاصلة بين الاتحادات القارية تضم خمسة فرق أخرى من أجل البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم.
لم تتأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم منذ ظهورها الأول في الحدث العالمي الكبير عام 1990. (مع مدخلات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)