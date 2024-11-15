ثلاثية الإمارات ضد"قرغيزستان" تحافظ على حلم كأس العالم

ثم تصدى عيسى لتسديدة من مسافة بعيدة سددها فاليري كيتشين في الدقيقة 39 قبل أن يوقف زيرجالبيك من مسافة قريبة ليحافظ على تقدم الإمارات قبل نهاية الشوط الأول.