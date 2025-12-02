تعادل مثير يحسم مواجهة مصر والكويت في افتتاح مشوار كأس العرب

في مباراة قوية ومثيرة، حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة التي جمعت بين منتخبي مصر والكويت مساء اليوم الثلاثاء على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر. شهد اللقاء ندية وحماسًا كبيرًا من الجانبين، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد الأهداف والإثارة الفعلية.
بدأ المنتخب المصري اللقاء بضغط هجومي مكثف، إلا أنه لم ينجح في ترجمة فرصه، بل وشهد الشوط الأول إهدار ركلة جزاء لمنتخب مصر نفذها اللاعب عمرو السولية في الدقيقة 38، تصدى لها ببراعة حارس المرمى الكويتي. وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الكويتي في مباغتة منافسه وافتتاح التسجيل عكس سير اللعب تمامًا، حيث سجل اللاعب فهد الهاجري الهدف الكويتي في الدقيقة 64 برأسية قوية.
بعد الهدف، كثف "الفراعنة" هجماتهم بحثًا عن التعادل، واستفادوا من النقص العددي في صفوف "الأزرق" بعد طرد حارس المرمى سعود الحوشان في الدقيقة 83 لحصوله على الإنذار الثاني. هذا الضغط أثمر عن هدف التعادل الذي سجله اللاعب محمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء في الدقيقة 88، ليضمن بذلك نقطة لمنتخب بلاده. بهذه النتيجة، حصد كل من منتخب مصر ومنتخب الكويت أول نقطة له في البطولة، ليتقاسما صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة بين منتخبي الإمارات والأردن.