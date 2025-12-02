تعادل مثير يحسم مواجهة مصر والكويت في افتتاح مشوار كأس العرب

بعد الهدف، كثف "الفراعنة" هجماتهم بحثًا عن التعادل، واستفادوا من النقص العددي في صفوف "الأزرق" بعد طرد حارس المرمى سعود الحوشان في الدقيقة 83 لحصوله على الإنذار الثاني. هذا الضغط أثمر عن هدف التعادل الذي سجله اللاعب محمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء في الدقيقة 88، ليضمن بذلك نقطة لمنتخب بلاده. بهذه النتيجة، حصد كل من منتخب مصر ومنتخب الكويت أول نقطة له في البطولة، ليتقاسما صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة بين منتخبي الإمارات والأردن.