تعادل سلبي ينهي مباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025

انتهت مواجهة المنتخب المغربي ونظيره العماني بالتعادل السلبي (0-0) في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025، في مباراة شهدت سيطرة مغربية في شوطها الأول، وورقة حمراء غيرت مجرى اللقاء في الشوط الثاني.
شوط أول مغربي ودفاع عماني صلب
بدأت المباراة بضغط هجومي واضح من جانب "أسود الأطلس"، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب، حيث اعتمد مدرب عمان، كيروش، على خطة الدفاع المطلق والارتكاز على الهجمات المرتدة الحذرة.
شهدت الدقيقة 3 أول هجمة مغربية أنقذها حارس عمان، وتوالت الفرص عبر الجبهة اليسرى، لكن الدفاع العماني تمكن من تشتيتها ببراعة. واستمرت السيطرة المغربية، حيث وصلت عدد الركنيات لخمس مقابل لا شيء لعمان بحلول الدقيقة 35، ما عكس الضغط المتواصل.
وكانت أخطر فرص الشوط في الدقيقة 38، عندما تصدى حارس عمان ببراعة لتحويلة متقنة من حمد الله إثر عرضية من الزحزوح، لينتهي الشوط الأول بنجاح خطة كيروش في التصدي للهجوم المغربي.
طرد يقلب الموازين
جاءت بداية الشوط الثاني قوية من الجانب العماني، حيث كاد المالكي أن يفتتح التسجيل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 50 تصدى لها حارس المغرب.
وشهدت الدقيقة 53 نقطة تحول جوهرية، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المهاجم المغربي حمد الله إثر تدخل عنيف بالحذاء ضد المدافع العماني الشقصي، الذي سقط متأثراً بجرح قطعي في جبهته.
استغل المنتخب العماني النقص العددي في صفوف منافسه، وبدأ بزيادة الضغط الهجومي بعد الدقيقة 68، إلا أن دفاع "أسود الأطلس" حافظ على تماسكه ونجح في التصدي للهجمات.
ومع اقتراب النهاية، ساد الهدوء الهجومي، وتحولت السيطرة إلى عمان، حيث تفوقت في الاستحواذ بفارق ضئيل (51% لعمان مقابل 49% للمغرب)، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، مخلفة نقطة لكل فريق في مشوارهما بكأس العرب 2025.