تعادل سلبي ينهي مباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025

شهدت الدقيقة 3 أول هجمة مغربية أنقذها حارس عمان، وتوالت الفرص عبر الجبهة اليسرى، لكن الدفاع العماني تمكن من تشتيتها ببراعة. واستمرت السيطرة المغربية، حيث وصلت عدد الركنيات لخمس مقابل لا شيء لعمان بحلول الدقيقة 35، ما عكس الضغط المتواصل.