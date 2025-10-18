تعادل سلبي يؤجّل حسم قمة كلباء وشباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب والتهديد خلال الشوطين. مال شباب الأهلي إلى الاستحواذ والضغط المتواصل، فيما اعتمد كلباء على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة. وشهد الشوط الأول أخطر الفرص لأصحاب الأرض، عندما أبعد المدافع الصربي ميلوش ماكسيموفيتش كرة خطيرة من على خط مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 18، فيما تصدى الحارس سلطان المنذري ببراعة لتسديدة قوية من كارتابيا في الوقت بدل الضائع.