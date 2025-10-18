تعادل سلبي يؤجّل حسم قمة كلباء وشباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين

خيم التعادل السلبي على قمة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، التي جمعت بين اتحاد كلباء وضيفه شباب الأهلي مساء أمس الجمعة، على أرضية ملعب كلباء. النتيجة حافظت على تقارب النقاط بين الفريقين في صدارة الترتيب، ليؤجلان حسم الصراع المباشر بينهما.
تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب والتهديد خلال الشوطين. مال شباب الأهلي إلى الاستحواذ والضغط المتواصل، فيما اعتمد كلباء على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة. وشهد الشوط الأول أخطر الفرص لأصحاب الأرض، عندما أبعد المدافع الصربي ميلوش ماكسيموفيتش كرة خطيرة من على خط مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 18، فيما تصدى الحارس سلطان المنذري ببراعة لتسديدة قوية من كارتابيا في الوقت بدل الضائع.
تصاعدت الإثارة في الشوط الثاني مع استمرار الضغط الأهلاوي، الذي اصطدم بتألق لافت من دفاع وحارس مرمى كلباء. وشهدت الدقيقة 82 نقطة تحول عندما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافع كلباء، ريني ريفاس، لنيله الإنذار الثاني.
ورغم اللعب بعشرة لاعبين، استبسل فريق كلباء في الدقائق المتبقية أمام الزيادة العددية لشباب الأهلي، الذي فشل في ترجمة ضغطه المتواصل إلى هدف قاتل يحسم اللقاء.
بهذا التعادل، رفع كلا الفريقين رصيده إلى 11 نقطة، ليظل اتحاد كلباء محتلاً المركز الثالث بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الذي يحتل المركز الرابع، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.