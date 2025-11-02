تذاكر مباراة الإمارات والعراق: بيع كامل وترحيب بالمشجعين

أعلن اتحاد الكرة الإماراتي﻿ أن جميع التذاكر المخصصة لمشجعي العراق لمباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بين الإمارات والعراق يوم 13 نوفمبر قد بيعت بالكامل.

وأوضح الاتحاد أن التذاكر تم شراؤها بالكامل من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم﻿ لمشجعي منتخبهم، ولذلك لا يمكن لهم شراء التذاكر مباشرة عبر موقع UAEFA﻿.

وقالت إدارة الاتحاد: "نُرحب بجميع أعضاء المنتخب العراقي ومشجعيه في وطنهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة".

المباراة تعد ذهاب تصفيات الجولة الفاصلة بين الفريقين، وستقام في استاد محمد بن زايد بأبوظبي في 13 نوفمبر الساعة 8 مساءً. أما مباراة الإياب فستقام في العراق في 18 نوفمبر.

الفائز بمجموع المباراتين سيتأهل للمرحلة النهائية من التصفيات العالمية.

وكانت طموحات المنتخب الإماراتي قد توقفت بعد هزيمته أمام قطر، لكنه ما زال أمامه فرصة للتأهل إلى كأس العالم 2026 من خلال هذه التصفيات الفاصلة﻿ التي ستمكن الفائز من التقدم إلى التصفيات القارية المشتركة.