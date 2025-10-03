"الأخضر السعودي" بطلاً لكأس الخليج للناشئين 2025

ما ميز الأداء السعودي في هذا الشوط هو القدرة العالية على اللعب في المساحات وتغيير اتجاهات اللعب، بالإضافة إلى فاعلية الكرات القطرية وتنوع الهجمات و التسديد من خارج منطقة الجزاء. على النقيض، اعتمد المنتخب الإماراتي بشكل كبير على الجوانب الدفاعية والكرات الثابتة (الركلات الحرة والركنية)، مع أسلوب دفاع متأخر وممارسة الضغط فقط عند فقدان الكرة، ولم يهاجم بعدد كبير من اللاعبين. وشهد الشوط الأول حصول اللاعب الإماراتي سعود يعقوب على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء.