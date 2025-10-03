"الأخضر السعودي" بطلاً لكأس الخليج للناشئين 2025

خطا المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عامًا خطوته الكبرى نحو المجد، متوجًا بلقب كأس الخليج للناشئين بعد مباراة نهائية مثيرة ومستحقة أمام المنتخب الإماراتي. حسم "الأخضر الصغير" المواجهة التي أقيمت على ملعب حمد الكبير بالدوحة بثنائية نظيفة، ترجمت التفوق التكتيكي والمهاري الذي ظهر به اللاعبون، ليثبتوا أنهم نجوم المستقبل القادم للكرة السعودية. تفاصيل اللقاء كشفت عن سيطرة سعودية مطلقة في الشوط الأول وهدفين حاسمين، قبل أن ينجح الدفاع السعودي في امتصاص صحوة إماراتية بالشوط الثاني، مؤكدين أحقيتهم باللقب.
فرض المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عامًا سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس الخليج للناشئين، والمقامة على ملعب حمد الكبير بالدوحة، منهيًا النصف الأول من اللقاء متقدمًا بثنائية نظيفة على نظيره الإماراتي.
وشهدت بداية المباراة محاولات ضغط من المنتخب الإماراتي على المرمى السعودي، إلا أن الدقيقة 17:08 حملت معها نقطة تحول حاسمة، حيث تمكن قائد المنتخب السعودي، عبد العزيز الفواز، من تسجيل الهدف الأول لـ "الأخضر" في شباك حارس مرمى الإمارات، جاسم الحمادي. تميز الفريق السعودي بعد الهدف بـالتمريرات القوية، وكاد خطأ في تشتيت الكرة من الحارس الإماراتي جاسم الحمادي أن يكلف فريقه الهدف الثاني مبكرًا.
بينما غاب الخط الهجومي الإماراتي بشكل لافت خلال الشوط، استغل المنتخب السعودي ببراعة الثغرات الواضحة في الدفاع الإماراتي. وقبل صافرة نهاية الشوط الأول مباشرة، وتحديدًا في الدقيقة 45، عزز عبد الرحمن السفياني تقدم "الأخضر" بتسجيل الهدف الثاني، مستفيدًا من غياب التغطية الدفاعية الإماراتية، لينتهي الشوط بتقدم مستحق للسعودية بهدفين دون رد.
ما ميز الأداء السعودي في هذا الشوط هو القدرة العالية على اللعب في المساحات وتغيير اتجاهات اللعب، بالإضافة إلى فاعلية الكرات القطرية وتنوع الهجمات و التسديد من خارج منطقة الجزاء. على النقيض، اعتمد المنتخب الإماراتي بشكل كبير على الجوانب الدفاعية والكرات الثابتة (الركلات الحرة والركنية)، مع أسلوب دفاع متأخر وممارسة الضغط فقط عند فقدان الكرة، ولم يهاجم بعدد كبير من اللاعبين. وشهد الشوط الأول حصول اللاعب الإماراتي سعود يعقوب على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء.
حالات الشك في التحكيم
شهد الشوط حالتي شك تحكيميتين، ولكن "الفار" أكد صحة قرار الحكم.
الحالة الأولى: سقوط لاعب سعودي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر عدم وجود خطأ، مشيرًا إلى أن السقوط كان طبيعيًا وأن اتجاه دوران الكرة يؤكد عدم وجود مخالفة من اللاعب الإماراتي.
الحالة الثانية: المتعلقة بالهدف الثاني، حيث أشار التحكيم إلى أن لاعب المنتخب الإماراتي كان مغطيًا للمتسلل بالكتف والقدم بالكامل، ليقرر صحة الهدف وعدم وجود خطأ من اللاعب السعودي.
صحوة إماراتية وتألق دفاعي
استهل المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بأداء مغاير، مبديًا تحسنًا ملحوظًا عن أدائه في النصف الأول من اللقاء، خاصة على الصعيد الدفاعي. حيث ظهر قلبا دفاع المنتخب الإماراتي في أفضل حالاتهما، مما قلل من خطورة الهجمات السعودية المكثفة التي ميّزت الشوط الأول.
ورغم التحسن في التنظيم، ظل المنتخب السعودي يشكل تهديدًا مباشرًا. وفي الدقيقة 76:11، برز حارس المرمى الإماراتي جاسم الحمادي بتصدي بارع، حيث نجح في صد كرة خطيرة كانت في طريقها نحو الشباك، ليحافظ على فارق الهدفين.
على الصعيد الهجومي الإماراتي، سنحت أبرز الفرص لتذليل الفارق، عندما أضاع اللاعب محمود بدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول لـ "الأبيض" بكرة قوية مرت إلى خارج أرضية الملعب.