بعثة منتخب العراق تحط الرحال في أبوظبي لخوض ذهاب "الملحق الآسيوي" لكأس العالم

تُعد المواجهة بين منتخب الإمارات ونظيره العراقي في الدور الفاصل (الملحق الآسيوي) حاسمة ومكونة من مباراتي ذهاب وإياب. من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتحديداً على استاد محمد بن زايد، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات. أما مباراة الإياب، فستقام في العراق يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025 على ملعب البصرة الدولي. الفائز بمجموع نتيجتي المباراتين سيضمن لنفسه مقعداً في الملحق العالمي، حيث سيخوض فرصة أخيرة لمواجهة منتخبات من قارات أخرى على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.