بعثة منتخب العراق تحط الرحال في أبوظبي لخوض ذهاب "الملحق الآسيوي" لكأس العالم

وصلت أمس إلى العاصمة أبوظبي بعثة منتخب العراق الأول لكرة القدم استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل في استاد محمد بن زايد ضمن ذهاب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وكان في استقبال البعثة في مطار زايد الدولي عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.
ورحّب اتحاد الكرة بأعضاء بعثة منتخب العراق برئاسة عدنان درجال في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنين لهم طيب الإقامة.
تأتي مباراة منتخب الإمارات الوطني ومنتخب العراق ضمن الدور الفاصل (الملحق الآسيوي) المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2026. هذا الدور الإقصائي يتكون من مباراتين ذهاب وإياب، والفائز بمجموع النتيجتين هو من سيصعد لمواجهة منتخبات من قارات أخرى في الملحق العالمي على بطاقة التأهل للمونديال.
تُعد المواجهة بين منتخب الإمارات ونظيره العراقي في الدور الفاصل (الملحق الآسيوي) حاسمة ومكونة من مباراتي ذهاب وإياب. من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتحديداً على استاد محمد بن زايد، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات. أما مباراة الإياب، فستقام في العراق يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025 على ملعب البصرة الدولي. الفائز بمجموع نتيجتي المباراتين سيضمن لنفسه مقعداً في الملحق العالمي، حيث سيخوض فرصة أخيرة لمواجهة منتخبات من قارات أخرى على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.
وصل المنتخبان إلى هذا الدور بعد إنهاء المرحلة السابقة من التصفيات في المركز الثاني ضمن مجموعتيهما (الإمارات في المجموعة الأولى والعراق في المجموعة الثانية).
يسعى كل منتخب لتمثيل القارة الآسيوية في الملحق العالمي، وهي الفرصة الأخيرة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.