براعم 2019 يختتمون مهرجاناً كروياً حافلاً بالمواهب

وشارك في مهرجان البراعم 12 فريقًا مثلوا أندية: الإمارات، العربي، عجمان، الشارقة، شباب الأهلي، النصر، الوصل، فالكون، الوحدة، الجزيرة، العين، وخاض المشاركون مباريات مصغرة اتسمت بالتشجيع على التعلم وغرس قيم الروح الرياضية والانضباط.