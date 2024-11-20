"باولو بينتو": استعداداتنا الجيدة قادتنا لفوز مذهل على قطر

قال باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات العربية المتحدة: إنّ استعدادات المنتخب كانت مفتاح الفوز المذهل على قطر 5-0 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في أبو ظبي.

لم يكن ممكناً إيقاف المهاجم فابيو ليما ضد أبطال آسيا مرتين، حيث سجل أربعة أهداف في ليلة لا تنسى.

وسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بتسديدة قاتلة من مسافة قريبة، وأكمل ثلاثيته في الشوط الأول بزوج من ركلات الجزاء المتقنة قبل أن يسجل الهدف الرابع في الشوط الثاني من ركلة حُرّة رائعة.

وقال بينتو: "لقد تدربّنا جيداً لمواجهة قطر، لأننا نعلم أنها تمتلك فريقاً قوياً يضمّ لاعبين استثنائيين ومدرباً على مستوى عالٍ".

"لقد أخذنا في الاعتبار كل السيناريوهات المحتملة لأن التنبؤ باستراتيجيتهم كان أمراً صعباً."

"لقد نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا وتسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي عانينا منه في المباراة أمام أوزبكستان، على الرغم من الأداء الجيد، ولكن للأسف أهدرنا العديد من الفرص السهلة يومها".

وقال المهاجم ليما: إنّ الفوز الكبير الذي حققه فريقه يوم الثلاثاء كان أفضل أداء له في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

مهّد تألق ليما الطريق لفوز الفريق الأبيض الذي سيطر الآن على المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من ست مباريات.

وحققت إيران وأوزبكستان الفوز على قرغيزستان وكوريا الشمالية لبقاء قبضتهما على المقاعد المباشرة لنهائيات 2026، لكن الإمارات حافظت على الوتيرة بفوزها الكبير على أبطال القارة.

وقال ليما "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، وكانت مباراة مذهلة، لقد لعب فريقنا أفضل مباراة له في هذه البطولة اليوم، ويجب أن نستمر على هذا المستوى".

"إذا واصلنا على هذا المستوى فلدينا الكثير من الفرص للصعود إلى الدور التالي".

لم تتأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم إلا مرّة واحدة من قبل، وذلك في إيطاليا 1990، ولكن مع حصول آسيا على ما لا يقل عن ثمانية مقاعد في النهائيات الموسعة في أمريكا الشمالية، فإن لديها فرصة أفضل للعودة إلى البطولة.

وبينما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فإن المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في المجموعة المكونة من ستة منتخبات سوف تتقدم إلى جولة أخرى من التصفيات.

وقال ليما "كان الفريق بأكمله في حالة تركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة. أتمنى أن نستمر على هذا المنوال".

"لدينا مباراة صعبة أخرى خلال بضعة أشهر ضد إيران ولكننا سنحتفل ونركز على إيران بعد ذلك".

وتركت الهزيمة قطر في المركز الرابع، حيث أبدى المدرب ماركيز لوبيز أسفه على معاناة فريقه.

وقال لوبيز: "منتخب الإمارات حقق فوزاً مستحقاً وأهنئه، خطتنا اعتمدت على الدفاع والهجمات المرتدة، لكن هدف فابيو ليما المبكر أربك استراتيجيتنا، مما أدى إلى العديد من الأخطاء الفردية التي كلفتنا الكثير".

"رغم محاولاتنا لاستعادة السيطرة، إلا أننا لم نتمكن من إيجاد الفرصة للعودة".

"لم يكن فريقنا منهكاً؛ كانت المشكلة تكمن في التخطيط التكتيكي والتنفيذ، كانت الأخطاء الفردية هي السبب وراء الأهداف التي استقبلناها، ولم يكن الفريق وأنا، كمدرب، في أفضل حالاتنا.

وأضاف لوبيز "بحلول الدقيقة 80، ومع تقدم الإمارات بخمسة أهداف، كان من الواضح أن المحاولات الأخرى كانت بلا جدوى، كنا على دراية باستراتيجية الإمارات في استغلال الأخطاء الفردية، وقد نفّذوها بشكل جيد، وأظهروا قوة في لعبتهم الهجومية".

وتحتاج قطر إلى الفوز عندما تواجه كوريا الشمالية في مارس/آذار المقبل.

وتستأنف الإمارات مشوارها في التصفيات في مارس المقبل بمباراة أمام إيران مُتصدّر المجموعة الأولى.