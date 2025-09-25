الوصل والشارقة.. قمة مرتقبة في دوري أدنوك للمحترفين

يشهد ملعب زعبيل اليوم الخميس قمة كروية بين فريقي الوصل والشارقة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث استعرض مدربا الفريقين، لويس كاسترو وميلوش ميلوييفيتش، ملامح استعداداتهما للمواجهة المرتقبة.
استعدادات الوصل: التركيز على التعافي والتكتيك
أكد مدرب الوصل، لويس كاسترو، أن فريقه يركز بشكل أساسي على تعافي اللاعبين ووضع التكتيك المناسب لمواجهة الشارقة. واعترف كاسترو بصعوبة المباراة، مشدداً على أن الشارقة منافس قوي يتطلب بذل أقصى مجهود لتحقيق الفوز.
تحديات الشارقة: مواجهة صعبة خارج الأرض
من جانبه، شدد مدرب الشارقة، ميلوش ميلوييفيتش، على التحديات التي يفرضها اللعب خارج الديار أمام منافس قوي على ملعبه. وأشار ميلوش إلى أهمية تحقيق النقاط الممكنة، خاصة وأن بداية فريقه في الدوري لم تكن على المستوى المأمول.
وعن الإصابات، أكد ميلوش أن فريقه لن يتخذ منها عذراً، مشيراً إلى أن المجموعة الحالية تتمتع بخبرة وجودة عالية. وأضاف: "غياب اللاعبين المؤثرين يقلل الخيارات، لكن المطلوب هو إيجاد الحلول لا البحث عن الأعذار".
واختتم ميلوش تصريحاته بالتأكيد على أن المواجهة هي بين فريقي الشارقة والوصل وليست بينه وبين ناديه السابق، مؤكداً تركيزه الكامل على تقديم أفضل ما لديه مع فريقه الحالي.