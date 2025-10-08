المنتخب القطري يتأهب لمعركة عبور عُمان نحو المونديال

أنهى المنتخب القطري تحضيراته النهائية استعداداً لمواجهة منتخب عمان، التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة ضمن منافسات المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويأتي هذا اللقاء في إطار ملحق آسيا لتحديد المتأهل المباشر إلى كأس العالم، حيث يسعى المنتخب القطري لتعويض إخفاقه في المرحلة الثالثة من التصفيات وتأمين مكان له في نهائيات المونديال، ويطمح العنابي لتحقيق بداية قوية بالفوز على عمان قبل مواجهته المرتقبة أمام الإمارات في الجولة المقبلة.
وقاد مدرب المنتخب القطري جولين لوبيتيغي تحضيرات الفريق، حيث ركز على تعزيز الجانب التكتيكي والبدني للاعبين، مستفيداً من خبرات اللاعبين الأوروبيين في تعزيز التشكيلة.
وأكد لوبيتيغي أن المباراة المقبلة أمام منتخب عمان ستكون من أصعب المواجهات في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تضم أيضًا منتخب الإمارات. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن الفريق مقبل على مرحلة حاسمة ومفصلية تتطلب تركيزًا كاملاً في المباراتين لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في التأهل إلى المونديال.
وأضاف لوبيتيغي احترامه الكبير لمنتخب عمان ومدربه البرتغالي كارلوس كيروش، مؤكدًا قوة المنافس، لكنه شدد على أن لاعبيه سيبذلون كل جهودهم لتحقيق الفوز وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم القطرية. كما أشار إلى أن الجهاز الفني سيعلن التشكيلة النهائية بعد التأكد من الجاهزية الكاملة لجميع اللاعبين، مؤكدًا أن التوازن الذهني والبدني سيكون مفتاح النجاح في هذه المرحلة المصيرية.
وشدد لوبيتيغي على أهمية الدعم الجماهيري، خاصة وأن المباراة ستُلعب على أرض قطر وسط حضور جماهيري كبير، مضيفًا أن هذا الدعم سيكون دافعًا إضافيًا للاعبين لتحقيق الفوز.
من جهته أعرب مدافع المنتخب القطري بوعلام خوخي عن ثقته بجماهيره، التي وصفها بأنها العنصر الأقوى والأهم، مشيرًا إلى أن الفريق يتفهم حجم المسؤولية والخطورة التي تصاحب المواجهة، وأن الجميع عازم على تحقيق حلم التأهل والمضي قدمًا في مشوار الاستحقاق العالمي.
المباراة ستنطلق في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستُنقل مباشرة عبر قنوات beIN Sports وbeIN Connect.
يُذكر أن هذه المواجهة تأتي ضمن مجموعة تضم إلى جانب قطر وعمان منتخبات الإمارات وإندونيسيا، ويهدف أصحاب الصدارة إلى التأهل المباشر، في حين يلعب أصحاب المركز الثاني مباراة فاصلة في الملحق العالمي.
الترقب كبير من الجماهير للقاء الحاسم، وسط توقعات بمباراة تكتيكية ساخنة بين الفريقين بحثًا عن بطاقة العبور للمونديال.