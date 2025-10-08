المنتخب القطري يتأهب لمعركة عبور عُمان نحو المونديال

وأضاف لوبيتيغي احترامه الكبير لمنتخب عمان ومدربه البرتغالي كارلوس كيروش، مؤكدًا قوة المنافس، لكنه شدد على أن لاعبيه سيبذلون كل جهودهم لتحقيق الفوز وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم القطرية. كما أشار إلى أن الجهاز الفني سيعلن التشكيلة النهائية بعد التأكد من الجاهزية الكاملة لجميع اللاعبين، مؤكدًا أن التوازن الذهني والبدني سيكون مفتاح النجاح في هذه المرحلة المصيرية.