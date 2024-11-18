المنتخب الإماراتي يواجه نظيره القطري بأبو ظبي غداً

يواجه منتخب الإمارات لكرة القدم نظيره القطري، غداً الثلاثاء، على استاد آل نهيان في أبو ظبي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وستُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

أنعش الفريقان مشوارهما بالفوز يوم الخميس وسيسعيان إلى الحصول على ثلاث نقاط أخرى للبقاء في مرمى إيران وأوزبكستان في السباق لحسم بطاقتي التأهل المباشرتين.

وبعد أن بدأت مشوارها في البطولة بفوز مذهل على قطر في مباراتها الافتتاحية، اضطرت الإمارات العربية المتحدة إلى الانتظار حتى الجولة الخامسة لتحقيق فوزها الثاني.

ويأمل المدرب "باولو بينتو" أن يتمكن فريقه من تجاوز الأزمة، ويتمكن من الانطلاق في مسيرة تضمن له التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخه.

وقال بينتو بعد الفوز 3-0 على قرغيزستان يوم الخميس: "لا ينبغي لنا أن نفكر كثيراً في المباراة المُقبلة أمام قطر، ولكن من المهم أن نرتاح الآن، ونسمح للاعبين بالتعافي قدر الإمكان، ثم نبدأ استعداداتنا".

وبينما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة تلقائياً، فإن الفريقين اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع سيتقدمان إلى المباراة الفاصلة، حيث ستكون هناك مباراتان أخريان على المحك.

وقال بينتو الذي سبق له قيادة منتخب بلاده البرتغال وكوريا الجنوبية إلى النهائيات: "هناك أكثر من طريقة للوصول إلى كأس العالم، ونحن بحاجة إلى أن نحاول قدر استطاعتنا للوصول إلى هناك".

"هذا ليس الوقت المناسب لإهدار الكثير من الطاقة في التفكير في كأس العالم والمباراة ضد قطر، ولكن بالطبع، على أرض الملعب، يجب عليهم أن يكونوا قادرين على اتخاذ كل هذه القرارات".

سجل لوكاس مينديز هدفاً في الوقت بدل الضائع ليقود قطر للفوز 3-2 على أوزبكستان يوم الخميس و يطمح المدرب ماركيز لوبيز أن يُحفز هذا الفوز المثير فريقه للتفوق على الإمارات. التي فازت 3-1 في مباراة الذهاب في سبتمبر أيلول.

وفي سعيها للتأهل لكأس العالم عن جدارة لأول مرة في تاريخها، وجدت قطر، بطلة كأس آسيا مرتين متتاليتين، صعوبة في التعامل مع تصفيات آسيا لكن لوبيز يعتقد أن فوز يوم الخميس سيحفّز فريقه ضد منتخب الإمارات الذي فاز بخمس من مبارياته الثماني السابقة.

تملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لبطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم التي ستكون مكونة من 48 فريقاً.

تم تقسيم 18 فريقاً إلى ثلاث مجموعات بواقع ستة فرق في كل مجموعة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

أوقعت قرعة كأس العالم الإمارات العربية المتحدة في المجموعة الأولى مع قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

وتتنافس منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ثم يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة في الدور الرابع من التصفيات الذي يضم ستة فرق.

سيتم تقسيم الفرق الستة في الدور الرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة فرق، ويحصل الفائزون في كل مجموعة على البطاقتين الأخيرتين المباشرتين لكأس العالم، بينما سيخوض الفريقان الوصيفان معركة فاصلة.

ويتأهل الفائز في مباراة الملحق الآسيوي إلى بطولة فاصلة بين الاتحادات القارية، تضمّ خمسة فرق أخرى من أجل البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم.

لم تتأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم منذ ظهورها الأول في الحدث العالمي الكبير عام 1990. (مع مدخلات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم).