المغرب يصنع المجد: أول لقب عالمي للعرب في كأس العالم للشباب

توج منتخب المغرب لكرة القدم للشباب بلقب كأس العالم تحت 20 سنة 2025، التي أقيمت في تشيلي، بعد فوزه التاريخي في المباراة النهائية على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-0. جاء هذا الفوز بعد أداء قوي ومُبهر، حيث سجل اللاعب ياسر زابيري ثنائية في الشوط الأول في الدقيقتين 12 و29، مما قاد "أسود الأطلس" إلى تحقيق أول لقب عالمي لهم في هذه الفئة العمرية، وأول بطولة من نوعها يحرزها فريق عربي في تاريخ بطولات الفيفا.

المغرب بذلك أصبح ثاني بلد أفريقي يتوج بهذا اللقب بعد غانا في 2009، وحقق هذا الإنجاز بعد مشوار زاخم بالنجاحات والانتصارات على منتخبات قوية مثل إسبانيا والبرازيل وفرنسا، حيث أظهر الفريق روحًا قتالية وانضباطًا تكتيكيًا عاليًا بإدارة المدرب محمد وهبي، الذي اعتمد على منظومة دفاعية محكمة وتحولات هجومية سريعة. كما برز نجم الحارس إبراهيم جوميز واللاعبون الأساسيون الذين جسدوا منظومة متكاملة وعقلية متطورة داخل الملعب.

يعد هذا الإنجاز صفحة مشرقة في مسيرة كرة القدم المغربية، وجاء كنتيجة لعمل فني وتخطيط دقيق داخل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، مؤكداً على قدرة المنتخب المغربي على المنافسة في المحافل الدولية الكبرى وتثبيت مكانته كقوة صاعدة في كرة القدم العالمية