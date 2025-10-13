المغرب يُسقط أمريكا بثلاثة أهداف نظيفة ويقترب من التتويج بلقب كأس العالم للشباب

أثبت المنتخب المغربي لكرة القدم تحت 20 عاماً جدارته كقوة صاعدة في سماء الكرة العالمية، محققاً تأهلاً مستحقاً وتاريخياً إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي، بعد أن أزاح نظيره الأمريكي بفوز مقنع ومثير بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد (بتوقيت تشيلي) على ملعب "إل تينيينتي" في مدينة رانكاغوا.