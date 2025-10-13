المغرب يُسقط أمريكا بثلاثة أهداف نظيفة ويقترب من التتويج بلقب كأس العالم للشباب

أثبت المنتخب المغربي لكرة القدم تحت 20 عاماً جدارته كقوة صاعدة في سماء الكرة العالمية، محققاً تأهلاً مستحقاً وتاريخياً إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي، بعد أن أزاح نظيره الأمريكي بفوز مقنع ومثير بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد (بتوقيت تشيلي) على ملعب "إل تينيينتي" في مدينة رانكاغوا.
بهذا الانتصار الباهر، يكرر جيل "أشبال الأطلس" الحالي الإنجاز العظيم الذي حققه جيل 2005، ويعزز طموحات الجماهير المغربية في رفع اللقب العالمي لأول مرة في تاريخ البلاد.
سيناريو الإثارة: تركيز تكتيكي
جاءت المباراة قوية وحماسية، حيث تبادل المنتخبان الهجمات منذ البداية. ورغم محاولات المنتخب الأمريكي المبكرة التي تحطمت على صخرة الدفاع المغربي، نجح "الأشبال" في افتتاح التسجيل في الدقيقة 32، عبر المهاجم المتألق يسير محمد زبيري، الذي استغل تمريرة ساحرة من الفنان عثمان معما داخل منطقة الجزاء ليودع الكرة الشباك.
لكن سرعان ما عاد المنتخب الأمريكي للمباراة، محرزاً هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بلحظات عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح كول كامبل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
الشوط الثاني: تفوق مغربي لا يقاوم
في الشوط الثاني، ظهرت بصمة المدرب المغربي بوضوح، حيث فرض المنتخب المغربي سيطرة أكبر، وتمكن من استعادة التقدم بهدف "نيران صديقة" في سيناريو غريب، حين ارتدت رمية تماس قوية أرسلها فؤاد زهواني وتابعها زبيري، لتصطدم بمدافع أمريكي وتغالط الحارس، معلنة عن الهدف الثاني للمغرب.
ولم يكتفِ صقور الأطلس بالتقدم، بل وجهوا الضربة القاضية للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 88. فبعد هجمة مرتدة سريعة ومتقنة قادها عثمان معما، استغل اللاعب ياسين جسيم الارتباك في دفاعات الخصم، ليضع الكرة في الشباك ويؤكد الفوز التاريخي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
ويستعد المنتخب المغربي الشاب الآن لمواجهة شرسة في نصف النهائي، حيث يتطلع لتحقيق خطوة إضافية نحو منصة التتويج العالمية.