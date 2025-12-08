المغرب يتصدر المجموعة بفوز صعب على السعودية في كأس العرب

حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا على نظيره السعودي بنتيجة 1-0 في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، ليتصدر "أسود الأطلس" المجموعة بجدارة، ويتأهلان سويًا إلى الدور ربع النهائي من البطولة. وشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا قياسيًا بلغ أكثر من 78 ألف مشجع، وهو الأكبر في البطولة حتى الآن.