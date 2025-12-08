المغرب يتصدر المجموعة بفوز صعب على السعودية في كأس العرب

حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا على نظيره السعودي بنتيجة 1-0 في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، ليتصدر "أسود الأطلس" المجموعة بجدارة، ويتأهلان سويًا إلى الدور ربع النهائي من البطولة. وشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا قياسيًا بلغ أكثر من 78 ألف مشجع، وهو الأكبر في البطولة حتى الآن.
هدف مبكر وصمود مغربي
جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 بتوقيع المهاجم البركاوي، الذي استغل أول هجمة منظمة للمغرب ليضع فريقه في المقدمة. بعد الهدف، اعتمد المنتخب المغربي على تكتيك دفاعي محكم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
في المقابل، شكلت السعودية خطورة حقيقية في مناسبتين؛ الأولى في الدقيقة 6 عندما تصدت عارضة المرمى المغربي لرأسية متقنة من أبو الشامات، والثانية في الشوط الثاني في الدقيقة 50، حيث أهدر أبو الشامات فرصة هدف محقق بتسديدة ضعيفة في يد الحارس نتيجة الضغط الدفاعي. كما أثبت الدفاع المغربي يقظته في الدقيقة 22 عندما نجح المدافع تسيودالي في إحباط هجمة خطيرة للمهاجم وليد الأحمد.
ركلة جزاء ضائعة وتألق الحراس
كانت النقطة المفصلية في المباراة هي ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للمنتخب السعودي في الدقيقة 67 بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR) إثر مخالفة من زحزوح ضد الحمدان. ومع ذلك، أهدر الحمدان الركلة بتسديدة قوية فوق العارضة في الدقيقة 69، ليضيع على "الأخضر" فرصة تعديل النتيجة.
وتبادل الحارسان التألق؛ حيث تصدى حارس السعودية لتسديدة قوية من تسيودالي في الدقيقة 77، بينما استمر الحارس المغربي في المحافظة على نظافة شباكه رغم المحاولات السعودية المستمرة، وآخرها تسديدة الهوساوي القوية التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 84.
مواجهات ربع النهائي
بهذا الفوز، أنهى المغرب دور المجموعات في المركز الأول برصيد كامل، بينما تأهلت السعودية كوصيف. وستكون مواجهات الدور ربع النهائي على النحو التالي:
السعودية ضد فلسطين
المغرب ضد سوريا