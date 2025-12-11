المغرب يتجاوز سوريا بهدف ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

شهدت المباراة، التي أدارها الحكم التشيلي كريستيان غاراي، ندية وحماساً كبيرين، خاصة من الجانب المغربي الذي سيطر على مجريات اللعب بنسبة استحواذ وصلت إلى 57% في الشوط الأول، لكنه واجه صلابة دفاعية ويقظة لافتة من الحارس السوري إلياس هدايا.