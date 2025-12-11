المغرب يتجاوز سوريا بهدف ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ بانتصار صعب وثمين على منتخب سوريا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على أرضية استاد خليفة الدولي ضمن منافسات ربع النهائي.
شهدت المباراة، التي أدارها الحكم التشيلي كريستيان غاراي، ندية وحماساً كبيرين، خاصة من الجانب المغربي الذي سيطر على مجريات اللعب بنسبة استحواذ وصلت إلى 57% في الشوط الأول، لكنه واجه صلابة دفاعية ويقظة لافتة من الحارس السوري إلياس هدايا.
شوط أول سوري صامد وإصابات مبكرة
بدأت المباراة بتكافؤ نسبي، حيث حصل المنتخب السوري على فرصة مبكرة في الدقيقة الثانية أبعدها المدافع المغربي بوفتيني إلى ركنية. ورد "أسود الأطلس" بتهديدات متتالية، أبرزها تسديدة افتقدت للقوة في الدقيقة العاشرة وتلتها رأسية خطيرة من زحزوح في الدقيقة 12 تصدى لها الحارس هدايا ببراعة كبيرة.
توقفت المباراة اضطرارياً في الدقيقة 17 إثر إصابة تعرض لها المهاجم المغربي طارق تيسودالي بعد التحام مع الحارس السوري، ليغادر الملعب لاحقاً في الدقيقة 21 متأثراً بإصابته في الرأس، مما أثر على إيقاع الهجوم المغربي.
وشهدت الدقيقة 26 مراجعة مثيرة للجدل لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لاحتمال وجود ركلة جزاء لسوريا بعد تدخل سعدان على محمود الأسود، لكن الحكم قرر استمرار اللعب، معتبراً الالتحام عادياً.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم محاولة خطيرة للمغربي بركاوي مرت بجوار القائم في الدقيقة 33، ليعكس صلابة الدفاع السوري أمام الهجوم المغربي المكثف.
أزارو يكسر الصمود في الدقائق الأخيرة
استمر الضغط المغربي في الشوط الثاني، حيث تصدت الدفاعات وهدايا لهجمة خطيرة في الدقيقة 53، وحاول الطنان اختبار الحارس السوري بتسديدة يسارية في الدقيقة 55، ووصل الضغط المغربي لذروته في الدقيقة 75 عندما تصدى هدايا لرأسية سعدان ببراعة كبيرة ليحافظ على شباكه نظيفة.
وفي الدقيقة 78، اهتدى الهجوم المغربي لطريق الشباك عبر البديل وليد أزارو، الذي استغل كرة مرتدة بعد خطأ دفاعي سوري ليضعها بسهولة في المرمى، مسجلاً هدف التقدم الوحيد.
حاول المنتخب السوري إدراك التعادل، حيث دفع بجهازه الهجومي في الدقائق المتبقية بدخول المهاجم عمر خريبين في الدقيقة 82، لكن دون جدوى. وقبل نهاية المباراة، قام الحكم بمراجعة "الفار" ليشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع المغربي محمد مفيد.
أطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز المنتخب المغربي 1-0، ليخطف "أسود الأطلس" ورقة التأهل إلى المربع الذهبي، في انتظار مواجهة قوية لحجز مقعد في نهائي البطولة.