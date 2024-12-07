العين يواجه يوفنتوس في افتتاح كأس العالم للأندية 2025
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم السبت إن نادي العين بطل الدوري الإماراتي سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة نادي يوفنتوس الإيطالي.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدول مباريات البطولة الموسعة بمشاركة 32 ناديا، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة من السبت 14 يونيو إلى الأحد 13 يوليو 2025.
ويشهد جدول مباريات المجموعة السابعة مواجهة العين، بطل الدوري الإماراتي 14 مرة، مع يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي 36 مرة، في المباراة الافتتاحية للمجموعة السابعة على ملعب أودي في واشنطن في الساعة 6 مساءً بتوقيت الإمارات يوم الخميس 18 يونيو.
وسيواجه بعد ذلك فريق أتلانتا بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي المملوك لأبو ظبي في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، في الساعة 6 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين 22 يونيو.
وتقام المباراة الأخيرة لفريق العين الإماراتي في دور المجموعات أمام الوداد البيضاوي يوم الخميس 26 يونيو على ملعب أودي فيلد في واشنطن.
وتنطلق البطولة بمباراة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي مع الأهلي المصري على ملعب هارد روك يوم السبت 14 يونيو.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب ميتلايف في نيويورك إحدى مباريات ربع النهائي وكذلك مباراتي نصف النهائي والنهائي يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أيضا أن مرحلة بيع التذاكر الأولية لجميع مباريات دور المجموعات البالغ عددها 48 ستبدأ يوم الخميس 19 ديسمبر.