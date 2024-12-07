العين يواجه يوفنتوس في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

ويشهد جدول مباريات المجموعة السابعة مواجهة العين، بطل الدوري الإماراتي 14 مرة، مع يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي 36 مرة، في المباراة الافتتاحية للمجموعة السابعة على ملعب أودي في واشنطن في الساعة 6 مساءً بتوقيت الإمارات يوم الخميس 18 يونيو.