العين يتأهل لملاقاة الأهلي بعد سداسية في شباك أوكلاند سيتي
تأهل فريق العين الإماراتي إلى الدور الثاني لكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لكرة القدم بعد فوزه الساحق على "أوكلاند سيتي" النيوزيلندي 6-2 يوم الأحد.
كان فريق العين أقوى من الفريق النيوزيلندي في مباراة الملحق لبطولة كأس فيفا القارية بين إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.
وبهذا الفوز، سيواجه العين نظيره الأهلي في القاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري، حيث يتأهل الفائز إلى المرحلة النهائية من ثلاث مباريات والتي ستقيمها قطر في ديسمبر المقبل.
وبدأ الفريق المضيف المباراة بقوة وتقدم بهدف بعد ست دقائق فقط عندما حول "فابيو كاردوسو" برأسه في الزاوية اليمنى السفلية بعد تمريرة عرضية من خالد البلوشي.
وضاعف "سيكو جاساما" تقدم فريقه في الدقيقة 11، حيث تغلب السنغالي على حارس مرمى أوكلاند سيتي كونور تريسي بتسديدة منخفضة دقيقة في شباك فريقه.
ورد أوكلاند سيتي في الدقيقة 43 عندما نفذ جيسون لاجوس ركلة ركنية مذهلة تغلبت على خالد عيسى ليقلص الفارق.
لكن العين استعاد فارق الهدفين بعد أن مرر جاساما الكرة إلى ماتياس بالاسيوس الذي وضعها في المرمى بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ورفض أوكلاند سيتي الاستسلام وساعده تصميمه على تقليص الفارق في الدقيقة 55 بعد أن مرر جيرارد جاريجا الكرة إلى ماير بيفان ليسجل بسهولة.
وبعد ذلك اقترب الفريقان بشكل كبير حيث سدد جيرسون لاجوس كرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 68، فيما تصدى تريسي لتسديدة ماتيو سانابريا أمام مرمى الضيوف في الدقيقة 72.
لكن العين عزز تقدمه في الدقيقة 78 عندما أرسل فيليبي سالوموني كرة عرضية متقنة إلى سفيان رحيمي الذي حولها برأسه في الشباك قبل أن يسجل الإماراتيون هدفين سريعين في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق كاكو روميرو ورحيمي لضمان الفوز.
وسيشهد نظام البطولة بعد ذلك مباراة ديربي الأمريكيتين - والتي تضم بطل كأس أبطال الكونكاكاف 2024 باتشوكا وبطل كأس ليبرتادوريس 2024 في أمريكا الجنوبية - والذي سيتم تأكيده في 30 نوفمبر - والتي ستقام في 11 ديسمبر.
وسوف يلتقي الفائزان بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والفائزان بكأس الفيفا للأمريكيتين في 14 ديسمبر/كانون الأول في كأس الفيفا للتحدي في قطر.
سيتأهل الفائزون بكأس التحدي لكرة القدم إلى كأس القارات لكرة القدم ضد بطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد. (مع مدخلات من موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)