العين يتأهل لملاقاة الأهلي بعد سداسية في شباك أوكلاند سيتي

لكن العين عزز تقدمه في الدقيقة 78 عندما أرسل فيليبي سالوموني كرة عرضية متقنة إلى سفيان رحيمي الذي حولها برأسه في الشباك قبل أن يسجل الإماراتيون هدفين سريعين في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق كاكو روميرو ورحيمي لضمان الفوز.