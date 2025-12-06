العراق يتأهل لربع نهائي كأس العرب بثنائية متأخرة تهزم السودان

وكرر السودان محاولاته، لكن تسرع اللاعبين في الثلث الأخير حرمهم من افتتاح التسجيل، حيث طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة 12 لم يحتسبها الحكم الأردني، وأضاع السودان فرصاً محققة، أبرزها تسديدة الغربال التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 21، وتسديدة أخرى بعجل لنفس اللاعب رغم موقعه المميز في الدقيقة 32.