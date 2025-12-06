العراق يتأهل لربع نهائي كأس العرب بثنائية متأخرة تهزم السودان

ضمن المنتخب العراقي لكرة القدم مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، إثر فوزه المثير على نظيره السوداني بنتيجة 2-0 في مباراة اتسمت بالندية والفرص الضائعة، خاصة من الجانب السوداني.
سيطرة سودانية بلا فعالية في الشوط الأول
شهد الشوط الأول سيطرة واضحة للمنتخب السوداني ("صقور الجديان") على مجريات اللعب، حيث بلغت نسبة استحواذه 54%، وشكل هجمات خطيرة متتالية على مرمى الحارس العراقي أحمد باسل، وتألق الحارس باسل في الدقيقة الأولى بقطعه لهجمة سريعة قادها المهاجم السوداني "الغربال".
وكرر السودان محاولاته، لكن تسرع اللاعبين في الثلث الأخير حرمهم من افتتاح التسجيل، حيث طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة 12 لم يحتسبها الحكم الأردني، وأضاع السودان فرصاً محققة، أبرزها تسديدة الغربال التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 21، وتسديدة أخرى بعجل لنفس اللاعب رغم موقعه المميز في الدقيقة 32.
في المقابل، اعتمد المنتخب العراقي ("أسود الرافدين") على الهجمات المرتدة السريعة، وكانت أبرز محاولاته تسديدة محمد جواد خارج المرمى في الدقيقة 25.
هدفان متأخران يحسمان التأهل للعراق
شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تحولاً دراماتيكياً لصالح العراق، الذي استغل خبرته ونجاعة لاعبيه لانتزاع الفوز الثمين. في الدقيقة 66، سجل العراق هدفاً عن طريق ميمي، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود مخالفة ضد طبنجة.
وجاء تدخل ميثم جبار في الوقت المناسب في الدقيقة 70 ليقطع الكرة في اللحظة الأخيرة أمام الغربال، محولاً هجمة خطيرة إلى ركلة ركنية حافظت على شباك العراق نظيفة.
وجاء الفرج للمنتخب العراقي في الدقيقة 80، عندما نجح ميمي في استغلال خطأ فادح في التغطية الدفاعية السودانية ليضع الكرة في الشباك، معلناً عن هدف التقدم (1-0). بعد الهدف مباشرة، أثمرت تغييرات المدرب العراقي، حيث عزز أمجد عطوان التقدم بإضافة الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 84 بتسديدة متقنة.
بذلك، حقق المنتخب العراقي فوزه الثاني على التوالي في البطولة، ليحصد 6 نقاط ويضمن بشكل رسمي تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب.