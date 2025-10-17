الشارقة يستعيد نغمة الانتصارات ويُسقط الظفرة بثنائية "كورونادو وماناج"

عادت الابتسامة لتضيء وجه جماهير نادي الشارقة، بعدما نجح "الملك" في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، والأول له منذ أربع جولات، بتغلبه على ضيفه الظفرة بنتيجة (2-0) في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.
بهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط، ليُحيي آماله في التقدم بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 9 نقاط.
نقطة تحول تخدم الملك:
شهدت الدقائق الثلاثون الأولى من اللقاء تبادل الفريقان السيطرة بنسبة متقاربة بلغت 51% للشارقة مقابل 49% للظفرة، وبدأ كل مدرب اللقاء بخطة مختلفة؛ اعتمد "الملك" على طريقة 4-4-2، بينما لعب الظفرة بـ 4-2-3-1.
جاءت نقطة التحول الرئيسية في الدقيقة 33، عندما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الظفرة عبدالله الكربي، إثر تدخله القوي على قدم ماجد حسن لاعب الشارقة. أجبر هذا الطرد مدرب الظفرة على إجراء تغيير تكتيكي في طريقة اللعب لتعويض النقص العددي المبكر.
ثنائية سريعة حسمت الشوط:
استغل الشارقة التفوق العددي لصالحه، وضغط بقوة بحثاً عن افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول. ونجح الساحر البرازيلي إيغور كورونادو في تحقيق المطلوب، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 44 من كرة ثابتة نفذها ببراعة.
ولم يكد الظفرة يلتقط أنفاسه بعد الهدف الأول، حتى صعقهم الشارقة بهدف ثانٍ جاء بعد 73 ثانية فقط! حيث تمكن المهاجم راي ماناج من إضافة الهدف الثاني في زمن قياسي، ليُنهي الشوط الأول بتفوق مريح للشارقة (2-0).
شوط ثانٍ بلا أهداف:
في الشوط الثاني، واصل الشارقة هجومه بحثاً عن زيادة غلة الأهداف لتأكيد الفوز، وأتيحت له أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، خاصة للمهاجم ماناج، لكن الدفاع وحارس الظفرة حالا دون تغيير النتيجة. ورغم محاولات الظفرة العودة وتقليص الفارق، إلا أن النقص العددي حال دون تهديد مرمى الشارقة بفاعلية، لتنتهي المباراة بانتصار مستحق "للملك" (2-0)، هو الأول له بعد فترة من التعثر، معيداً الفريق إلى سكة الانتصارات التي غابت منذ الجولة الأولى أمام دبا.