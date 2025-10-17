الشارقة يستعيد نغمة الانتصارات ويُسقط الظفرة بثنائية "كورونادو وماناج"

في الشوط الثاني، واصل الشارقة هجومه بحثاً عن زيادة غلة الأهداف لتأكيد الفوز، وأتيحت له أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، خاصة للمهاجم ماناج، لكن الدفاع وحارس الظفرة حالا دون تغيير النتيجة. ورغم محاولات الظفرة العودة وتقليص الفارق، إلا أن النقص العددي حال دون تهديد مرمى الشارقة بفاعلية، لتنتهي المباراة بانتصار مستحق "للملك" (2-0)، هو الأول له بعد فترة من التعثر، معيداً الفريق إلى سكة الانتصارات التي غابت منذ الجولة الأولى أمام دبا.