السعودية تستضيف كأس العالم 2034 وتعد ببطولة استثنائية

وقال وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن هذه لحظة تاريخية للمملكة العربية السعودية وحلم أصبح حقيقة لجميع سكاننا البالغ عددهم 32 مليوناً الذين يحبون اللعبة ببساطة. "إن المملكة العربية السعودية تمر برحلة تحول رائعة في ظل رؤية 2030، واليوم هي خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام تعكس وتحتفل بالتقدم الذي أحرزناه بينما نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً.”