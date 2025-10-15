السعودية تخطف بطاقة التأهل للمونديال من العراق بتعادل سلبي 0-0

حسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة الحاسمة التي جمعت المنتخبين السعودي والعراقي ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وهي النتيجة التي صبت في مصلحة "الأخضر"، ليضمن تأهله المباشر للمونديال عن المجموعة الثانية، بينما لم يتستطع المنتخب العراقي في تحقيق هدفه المنشود بالانتصار.
كان المنتخب السعودي يحتاج إلى الفوز أو التعادل لحجز بطاقة التأهل، في حين كان الفوز هو الخيار الوحيد لـ "أسود الرافدين".
شوط أول بتفوق سعودي ودفاع عراقي صلب:
شهدت الربع ساعة الأولى سيطرة سعودية واضحة على الكرة، مع محاولات هجومية متتالية كان أخطرها في الدقيقة الـ13، عندما سدد أبو الشامات فوق عارضة المرمى العراقي بعد تخطي المدافع سولاقا. ورغم الاستحواذ السعودي، نجح الدفاع العراقي المتكتل في الحد من خطورة الأوراق الهجومية لـ "الأخضر".
وبعد الدقيقة 21، بدأ المنتخب العراقي في الدخول لأجواء المباراة والاستحواذ، ليحصل على أخطر فرصة في الشوط الأول في الدقيقة 25، عندما أنقذ سعود عبد الحميد مرمى فريقه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية من بايش. انتهى الشوط الأول بتفوق سعودي في عدد الهجمات (6 مقابل 2 للعراق)، لكن الهجمات العراقية كانت الأكثر خطورة.
تألق جلال حسن يُبقي العراق في المنافسة مؤقتاً
واصل المنتخب السعودي ضغطه مع بداية الشوط الثاني، لكن الحارس العراقي جلال حسن قدم أداءً استثنائياً. في الدقيقة 51، تصدى جلال حسن لتسديدة قوية من أبو الشامات، وعاد وتألق في الدقيقة 54 بتصديه لانفراد كامل من سالم الدوسري الذي سدد في جسد الحارس، مُهدرًا أخطر فرص المباراة. واستمر تألق الحارس العراقي بتصديه لتسديدة ناصر الدوسري في الدقيقة 63.
تمبكتي يُنقذ السعودية والوقت يخدم "الأخضر"
في الدقيقة 75، كاد العراق أن يخطف هدف التأهل عندما راوغ مهند علي وسدد كرة قوية كانت في طريقها للمرمى، لولا التدخل الحاسم من المدافع تمبكتي الذي حول الكرة إلى ركنية، وهي الركنية الأولى في اللقاء.
مع اقتراب النهاية، حاول لاعبو المنتخب السعودي تهدئة اللعب وإضاعة الوقت بشكل قانوني، مستغلين أن التعادل يصب في مصلحتهم.
أطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية اللقاء بالتعادل السلبي (0-0)، ليتأهل المنتخب السعودي مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما سيذهب المنتخب العراقي للمنافسة في مرحلة لاحقة ضمن مسار الملحق الآسيوي.