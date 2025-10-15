السعودية تخطف بطاقة التأهل للمونديال من العراق بتعادل سلبي 0-0

وبعد الدقيقة 21، بدأ المنتخب العراقي في الدخول لأجواء المباراة والاستحواذ، ليحصل على أخطر فرصة في الشوط الأول في الدقيقة 25، عندما أنقذ سعود عبد الحميد مرمى فريقه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية من بايش. انتهى الشوط الأول بتفوق سعودي في عدد الهجمات (6 مقابل 2 للعراق)، لكن الهجمات العراقية كانت الأكثر خطورة.