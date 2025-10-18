الجزيرة يفك "شفرة دبا" ويخطف 3 نقاط بتكلفة باهظة

في أمسية كروية شهدت صراعًا على النقاط الثلاث، نجح فريق الجزيرة، الملقب بـ "العنكبوت"، في حسم مواجهته أمام مضيفه دبا بفوز "اقتصادي" بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ستاد دبا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.
الفوز الثمين الذي حققه الجزيرة لم يأتِ بسهولة، حيث كان بطل اللقطة الوحيدة المضيئة في المباراة هو المهاجم المتألق برونو دي أوليفيرا، الذي وقع على هدف اللقاء في الدقيقة 17. وجاء الهدف إثر لمسة ساحرة وتمريرة ذهبية من المدافع المخضرم كاليدو كوليبالي، استغلها برونو ببراعة ليسدد كرة دقيقة سكنت شباك دبا، مؤكداً استمرارية تألقه ورفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 20 هدفاً.
بطاقة حمراء
وشهدت المباراة نقطة تحول جوهرية قبل نهاية الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 41، عندما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب دبا إيجور سيروتي، بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الجزيرة كارلوس فينيسيوس، ليكمل دبا المواجهة بعشرة لاعبين.
ورغم النقص العددي، لم يستسلم دبا، بل كثف من ضغطه الهجومي في الشوط الثاني سعيًا لإدراك التعادل. وكاد أن يُعاقب الجزيرة على "تراخيه" في الدقيقة 68، عندما أهدر البديل أداكول بينيديكت فرصة "لا تعوض"، إذ سدد كرة قوية فوق العارضة وهو في مواجهة شبه انفرادية بالمرمى.
وفي الدقائق الأخيرة، حاول دبا العودة مجدداً مستغلاً حماس لاعبيه، إلا أن صلابة خط دفاع الجزيرة ويقظة حارسه حالا دون تغيير النتيجة، ليخرج "العنكبوت" بالنقاط الثلاث "بشق الأنفس".
وبهذا الانتصار، رفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط ليقفز إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد دبا عند نقطة وحيدة، ليواصل احتلاله المركز الثالث عشر وقبل الأخير، في وضع ينذر بالخطر مبكراً في رحلة البقاء بدوري الأضواء.