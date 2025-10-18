الجزيرة يفك "شفرة دبا" ويخطف 3 نقاط بتكلفة باهظة

الفوز الثمين الذي حققه الجزيرة لم يأتِ بسهولة، حيث كان بطل اللقطة الوحيدة المضيئة في المباراة هو المهاجم المتألق برونو دي أوليفيرا، الذي وقع على هدف اللقاء في الدقيقة 17. وجاء الهدف إثر لمسة ساحرة وتمريرة ذهبية من المدافع المخضرم كاليدو كوليبالي، استغلها برونو ببراعة ليسدد كرة دقيقة سكنت شباك دبا، مؤكداً استمرارية تألقه ورفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 20 هدفاً.