التعادل 1-1 يؤجل حسم صراع الإمارات والعراق للإياب في الملحق الآسيوي للمونديال

كما أهدر البديل كايو فرصة ذهبية للإمارات، حيث فشل في تحويل عرضية خطيرة برأسه وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى. وفي الدقيقة 67، استغلت الإمارات خطأ دفاعياً عراقياً ومررت عرضية خطيرة أبعدها البديل أيمن حسين وحولها إلى ركنية، منقذاً مرمى فريقه. واستمر الهجوم الإماراتي، وفي الدقيقة 78، كاد حارس العراق أن يرتكب خطأ بعدما فشل في الإمساك بعرضية إماراتية ليسقط على الأرض، قبل أن ينجح الدفاع في تشتيت الكرة.