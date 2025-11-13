التعادل 1-1 يؤجل حسم صراع الإمارات والعراق للإياب في الملحق الآسيوي للمونديال

انتهت قمة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 بين منتخبي الإمارات و العراق بتعادل مثير بنتيجة 1-1، في مباراة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة. تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، حيث تقدم "أسود الرافدين" بهدف مبكر عن طريق علي الحمادي، قبل أن يدرك "الأبيض" التعادل سريعاً بضربة رأس من ليوان بيريرا. ورغم محاولات الفريقين لحسم اللقاء، وتألق حارسي المرمى خالد عيسى و جلال حسن، إلا أن هدفاً إماراتياً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ألغي بقرار من حكم الفيديو (VAR) بداعي التسلل، ليؤجل حسم بطاقة العبور لمباراة الإياب.
الشوط الأول
شهدت بداية الشوط الأول سيطرة واضحة للهجوم العراقي، الذي تميز بـتمريرات الكرة المنظمة بين اللاعبين. وقد أسفر هذا الضغط المبكر عن هدف التقدم للمنتخب العراقي في الدقيقة 9:27، عندما نجح اللاعب علي الحمادي في هز شباك الإمارات. جاء الهدف مستغلاً عرضية منخفضة أحدثت ارتباكًا واضحًا في خط الدفاع الإماراتي في التصدي لها.
إلا أن "الأبيض" بدأ في تنظيم صفوفه والضغط هجومياً، ليتمكن من إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 17:53. جاء الهدف بقوة من اللاعب ليوان بيريرا، الذي سدد الكرة برأسه في الزاوية اليسرى لحارس المرمى العراقي.
توازن هجومي وتألق الحارسين
تميز المنتخب العراقي في هذا الشوط بالتمريرات المنظمة بين اللاعبين والروح القتالية العالية، مما مكنه من خلق المزيد من الفرص الخطيرة. في المقابل، تألق حارس مرمى الإمارات خالد عيسى في التصدي لعدة محاولات عراقية خطيرة، أبرزها في الدقيقة 30 عندما أنقذ تسديدة قوية من علي الحمادي، وفي الدقيقة 45 حيث أبعد هدفاً مؤكداً بتصديه لرأسية مهند علي من مسافة قريبة وتحويلها إلى ركنية.
من جانبه، أهدر المنتخب الإماراتي أخطر فرصة له للتقدم بعد هدف التعادل في الدقيقة 36، عندما انفرد سلطان عادل بالحارس جلال حسن، لكنه سدد الكرة في شباك المرمى من الخارج. كما تصدى حارس العراق جلال حسن لتسديدة قوية من روبن فيليب.
الشوط الثاني
استمرت الإثارة في الشوط الثاني من مباراة الملحق الآسيوي، حيث تبادل الفريقان السيطرة في فترات مختلفة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وهي نتيجة تبقي الحسم معلقاً لمباراة الإياب.
ضغط عراقي وبطولات خالد عيسى
بدأ الشوط الثاني باستمرار للضغط الهجومي العراقي الذي كان مهيمناً في نهاية الشوط الأول. واصل حارس مرمى الإمارات خالد عيسى تألقه اللافت، حيث تصدى لتسديدة صاروخية مباغتة في الدقيقة 50، ثم أنقذ مرماه مجدداً في الدقيقة 55 عندما تصدى لتسديدة قوية من اللاعب ماركو فرج.
الإمارات تستعيد المبادرة الهجومية
في منتصف الشوط الثاني، بدأ المنتخب الإماراتي بتقديم أداء أفضل واستعادة المبادرة الهجومية. في الدقيقة 61، كاد اللاعب خيمينيز أن يسجل هدف التقدم بتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس العراقي.
كما أهدر البديل كايو فرصة ذهبية للإمارات، حيث فشل في تحويل عرضية خطيرة برأسه وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى. وفي الدقيقة 67، استغلت الإمارات خطأ دفاعياً عراقياً ومررت عرضية خطيرة أبعدها البديل أيمن حسين وحولها إلى ركنية، منقذاً مرمى فريقه. واستمر الهجوم الإماراتي، وفي الدقيقة 78، كاد حارس العراق أن يرتكب خطأ بعدما فشل في الإمساك بعرضية إماراتية ليسقط على الأرض، قبل أن ينجح الدفاع في تشتيت الكرة.
هدف إماراتي ملغى يثير الجدل في اللحظات الحاسمة
شهدت الدقيقة 90+6 ذروة الإثارة عندما سجل المنتخب الإماراتي هدف التقدم، ليحتفل اللاعبون والجماهير. ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، مؤكداً وجود حالة تسلل على مسجل الهدف صالح. هذا الإلغاء حافظ على نتيجة التعادل ومنع "الأبيض" من تسجيل فوز قاتل، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 1-1.
ووفقاً لما نصت عليه اللوائح المنظمة للتصفيات التمهيدية لبطولة كأس العالم (FIFA 2026™)، فإنه في حال انتهت مباراتا الذهاب والإياب بين العراق والإمارات بالتعادل في مجموع النتيجتين، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية في مباراة الإياب التي ستقام في ملعب البصرة الدولي، إذ تُعد الأشواط الإضافية جزءاً أساسياً من المباراة الثانية، حيث تُلعب على شوطين مدة كل منهما (15) دقيقة.