التعادل السلبي يدفع سوريا وفلسطين نحو الدور ربع النهائي من كأس العرب

شهدت الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب قمة عربية مثيرة بين منتخبي سوريا وفلسطين على ملعب المدينة التعليمية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0) ليضمن المنتخبان معًا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
أقيمت المباراة بحضور جماهيري غفير بلغ 39,571 متفرجًا، وشهد شوطها الأول إيقاعًا سريعًا وهجمات متبادلة، حيث تميز اللعب بالقوة والندية.
شوط أول حماسي
في الربع الأول من المباراة، نجح اللاعب الفلسطيني وجدي نبهان في قطع كرة خطيرة كانت موجهة للمهاجم السوري عمر خربين داخل المنطقة. وقد اعتمد المنتخب الفلسطيني على التسديدات القوية، حيث حاول اللاعب حمدان تهديد المرمى السوري بتسديدة ذهبت بمحاذاة القائم في الدقيقة 22.
وظهر تألق حارس المرمى السوري إلياس هدايا الذي تصدى على مرتين لمحاولتين متتاليتين من الهجوم الفلسطيني في الدقيقة 30، واستمر الضغط الفلسطيني بهجمات متتالية دون أن تترجم إلى أهداف، حيث استطاع هدايا التصدي لكرة خطيرة أخرى في الدقيقة 41. في المقابل، حصل المنتخب السوري على فرصة خطيرة للغاية في الدقيقة 44، لكن تسديدة عمر خربين مرت خارج أرضية الملعب فوق العارضة.
تراجع الإيقاع
في الشوط الثاني، تراجع الإيقاع كثيرًا مقارنة بالشوط الأول، وانحصر اللعب بشكل كبير في وسط الملعب مع سيطرة واستحواذ فلسطينيين على الكرة في البداية، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى السوري. وشهدت الدقيقة 60 إثارة قصيرة عندما أعلن الحكم عن ضربة جزاء، لكنه ألغاها بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
واستمر الحارس إلياس هدايا في التألق بتصديه لهجمة فلسطينية قوية في الدقيقة 63. ورد المنتخب السوري بهجمة قوية اعتلت المرمى من محمد السلخدي في الدقيقة 65، كما تصدى حارس مرمى فلسطين لهجمة سورية أخرى قوية في الدقيقة 68. واستمر التعادل السلبي مسيطرًا حتى صافرة النهاية، وهي النتيجة التي أهلت سوريا وفلسطين للعبور إلى الدور الربع النهائي، بينما غادرت قطر وتونس البطولة من الدور الأول للمجموعة.