التعادل السلبي يدفع سوريا وفلسطين نحو الدور ربع النهائي من كأس العرب

واستمر الحارس إلياس هدايا في التألق بتصديه لهجمة فلسطينية قوية في الدقيقة 63. ورد المنتخب السوري بهجمة قوية اعتلت المرمى من محمد السلخدي في الدقيقة 65، كما تصدى حارس مرمى فلسطين لهجمة سورية أخرى قوية في الدقيقة 68. واستمر التعادل السلبي مسيطرًا حتى صافرة النهاية، وهي النتيجة التي أهلت سوريا وفلسطين للعبور إلى الدور الربع النهائي، بينما غادرت قطر وتونس البطولة من الدور الأول للمجموعة.