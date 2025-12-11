التعادل الإيجابي يحسم قمة الإثارة بين السعودية وفلسطين في كأس العرب (1-1)

بدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط كبير وسيطرة مطلقة على مجريات اللعب، حيث وصل استحواذه على الكرة في الدقيقة 15 إلى نسبة 79%، إلا أن هذه السيطرة لم تُترجم إلى خطورة حقيقية على المرمى. في المقابل، اعتمد المنتخب الفلسطيني بقيادة مدربه على تكتيك دفاعي محكم، مغلقاً جميع المساحات أمام محاولات "الأخضر" للاختراق، خاصة من العمق.