التعادل الإيجابي يحسم قمة الإثارة بين السعودية وفلسطين في كأس العرب (1-1)

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) قمة الإثارة الكروية التي جمعت المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العرب. وتميزت المباراة بتباين كبير في الأداء والسيطرة على مدار الشوطين، ليتقاسم المنتخبان نقاط اللقاء.
سيطرة سعودية وصمود فلسطيني في الشوط الأول
بدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط كبير وسيطرة مطلقة على مجريات اللعب، حيث وصل استحواذه على الكرة في الدقيقة 15 إلى نسبة 79%، إلا أن هذه السيطرة لم تُترجم إلى خطورة حقيقية على المرمى. في المقابل، اعتمد المنتخب الفلسطيني بقيادة مدربه على تكتيك دفاعي محكم، مغلقاً جميع المساحات أمام محاولات "الأخضر" للاختراق، خاصة من العمق.
ورغم ترك الاستحواذ للخصم، لم يخلو الشوط الأول من بعض الفرص الفلسطينية المباغتة، أبرزها تسديدة قوية من الحمدان علت العارضة السعودية، وعرضية خطيرة أبعدها حارس السعودية في الدقيقة 22. واستبسل الدفاع الفلسطيني في التصدي لأكثر من محاولة سعودية خطيرة، لينتهي الشوط الأول سلبياً.
ركلة جزاء تُشعل اللقاء وهدف التعادل السريع
شهد الشوط الثاني ارتفاعاً في وتيرة اللعب والإثارة، حيث بادر المنتخب الفلسطيني بالهجوم في الدقائق الأولى، مُنهياً إحدى الهجمات بتسديدة قوية من الحمدان.
وفي الدقيقة 55، حصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء بعد عرقلة واضحة لسالم الدوسري المتجه نحو المرمى. انبرى لها فراس البريكان بنجاح في الدقيقة 58، ليُسجل الهدف الأول للسعودية ويضعها في المقدمة (1-0).
لم يدم تفوق "الأخضر" طويلاً؛ فبعد ست دقائق فقط، وتحديداً في الدقيقة 64، نجح المهاجم عدي الدباغ في تسجيل هدف التعادل لمنتخب "الفدائي"، مستغلاً تمريرة أمامية سيطر عليها بمهارة عالية وسددها مباشرة في الشباك، مُعيداً المباراة إلى نقطة البداية (1-1).
محاولات متأخرة وهدف ملغي
بعد هدف التعادل، كثّف المنتخب السعودي من ضغطه الهجومي مجدداً في محاولة لخطف هدف الفوز، وكانت أخطر هذه المحاولات في الدقيقة 69 عندما اخترق المجرشي وسدد كرة قوية ارتطمت بعارضة مرمى فلسطين، وسط صمود وتألق من الدفاع الفلسطيني وحارس مرماه.
وشهدت الدقائق الأخيرة ذروة الإثارة، ففي الوقت بدل الضائع، سجل محمد كنو هدفاً للسعودية في الدقيقة 90+2، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. وفي الدقيقة 90+5، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح السعودية، وسط احتجاجات قوية من لاعبي فلسطين، ولكن المباراة انتهت بالتعادل (1-1).
وبهذا التعادل، يتقاسم المنتخبان نقاط المباراة في مستهل مشوارهما في البطولة، بانتظار الجولة القادمة التي قد تحدد ملامح المتأهلين عن هذه المجموعة.