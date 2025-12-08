الإمارات والكويت..صراع البقاء الأخير في كأس العرب غدا

يستعد المنتخبان الشقيقان، الإمارات والكويت، لخوض مباراة حاسمة ومرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، حيث تمثل هذه المواجهة الخليجية "طوق النجاة" للمنتخبين الباحثين عن التأهل إلى الدور ربع النهائي. ويدخل كلا الفريقين اللقاء بظروف متشابهة، حيث يمتلك كل منهما نقطة واحدة، مما يجعل الفوز هو الهدف الأوحد لإبقاء آمالهما قائمة في المجموعة التي تشهد منافسة قوية.
جاهزية إماراتية
في تصريح يعكس الإصرار الإماراتي على تحقيق الفوز أشار كوزمين أولاريو، مدرب منتخب الإمارات الوطني، إلى ضغط المباريات لكنه أكد على الجاهزية التامة للفريق، قائلاً: "نحن مطالبون بأن نكون في كامل جاهزيتنا، فقد خضنا مباراتين، واللقاء الثالث يأتي غداً في فترة زمنية قصيرة، ومع ذلك نملك الفرصة ونتطلع إلى التأهل إلى الدور القادم"، ووضع أولاريو الفوز كأولوية قصوى: "تركيزنا منصب على مباراتنا فقط، فالفوز هو الأهم بالنسبة لنا". كما أثنى المدرب على قوة المنافس الكويتي بالقول: "المنتخب الكويتي ليس منافساً سهلاً، فقد تابعت أداءه أمام منتخب مصر ويملك فريقاً جيداً"، مؤكداً المبدأ السائد في البطولة وهو: "في هذه البطولة لا توجد مباريات سهلة".
من جانبه أكد عادل الحوسني، لاعب منتخب الإمارات الوطني، أن الفريق على أتم الجاهزية للمباراة، وأن الهدف واضح لا لبس فيه وهو تحقيق ثلاث نقاط مهمة. وقال الحوسني: "إن شاء الله نكون جاهزين للمباراة ونقدم كل ما لدينا، وهدفنا واضح وهو تحقيق ثلاث نقاط مهمة". وشدد على أن المنتخب سيدخل مباراة الغد بكل قوته، وأن كل التركيز سيكون على تحقيق الفوز. ورفض الحوسني فكرة سهولة المباراة، مشيراً إلى أن "لا توجد مباريات سهلة، والمنتخب الكويتي منتخب كبير، والجميع يلعب من أجل الانتصار". واختتم رسالته بتوجيه دعوة لجماهير "الأبيض" بأن يقفوا خلف المنتخب حتى صافرة النهاية، متمنياً أن يفرح الجميع بالفوز.
شاهد جانب من المؤتمر الصحفي للمنتخب الإماراتي قبل المباراة:
سيناريوهات ونتائج المباراة المحتملة
تشير الأوضاع الحالية في المجموعة إلى أن نتيجة هذا "الديربي الخليجي" ستكون حاسمة لتحديد المتأهل الثاني بجانب المنتخب الأردني (الذي ضمن التأهل).
السيناريو الأول (فوز أحد المنتخبين):
في حال فوز الإمارات: يرفع "الأبيض" رصيده إلى 4 نقاط، وينتظر نتيجة مباراة مصر والأردن. فوز الإمارات يجعله في وضع جيد للتأهل مباشرة أو بفارق الأهداف (حسب نتيجة المباراة الأخرى).
في حال فوز الكويت: يرفع "الأزرق" رصيده إلى 4 نقاط، ويصبح في وضع مماثل لمنتخب الإمارات، وينتظر بدوره نتيجة مباراة مصر والأردن ليحدد مصيره.
في كلتا الحالتين، المتأهل سيحتاج إلى نتيجة مناسبة في المباراة الأخرى لتجنب حسابات الأهداف المعقدة.
السيناريو الثاني (التعادل):
في حال التعادل (1-1 مثلاً): يرتفع رصيد كل من الإمارات والكويت إلى نقطتين. هذا السيناريو قد يكون إيجابياً للمنتخب المصري في حال فوزه أو تعادله مع الأردن، وقد يقود إلى تعقيد الحسابات بشكل كبير بين المنتخبات الثلاثة (مصر، الإمارات، والكويت) على المركز الثاني، مما يستدعي اللجوء إلى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.
ويعتبر التعادل نتيجة غير مرغوبة لكلا المنتخبين الخليجيين، كونه يعتمد مصيرهما على الفرق الأخرى.
تبقى الأجواء مشحونة بالترقب لمعرفة من سيتمكن من ترجمة الجاهزية والتركيز، اللذين تحدث عنهما عادل الحوسني وكوزمين أولاريو، إلى ثلاث نقاط تقود إلى الدور التالي.
موعد المباراة
ستنطلق المباراة مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، على أرضية استاد 974 في قطر، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات (17:30 بتوقيت الكويت والسعودية).