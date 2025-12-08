الإمارات والكويت..صراع البقاء الأخير في كأس العرب غدا

من جانبه أكد عادل الحوسني، لاعب منتخب الإمارات الوطني، أن الفريق على أتم الجاهزية للمباراة، وأن الهدف واضح لا لبس فيه وهو تحقيق ثلاث نقاط مهمة. وقال الحوسني: "إن شاء الله نكون جاهزين للمباراة ونقدم كل ما لدينا، وهدفنا واضح وهو تحقيق ثلاث نقاط مهمة". وشدد على أن المنتخب سيدخل مباراة الغد بكل قوته، وأن كل التركيز سيكون على تحقيق الفوز. ورفض الحوسني فكرة سهولة المباراة، مشيراً إلى أن "لا توجد مباريات سهلة، والمنتخب الكويتي منتخب كبير، والجميع يلعب من أجل الانتصار". واختتم رسالته بتوجيه دعوة لجماهير "الأبيض" بأن يقفوا خلف المنتخب حتى صافرة النهاية، متمنياً أن يفرح الجميع بالفوز.