الإمارات والأردن تبحثان عن الانطلاقة النارية في كأس العرب اليوم

وفي سياق متصل بتصريحات المدرب، أدلى لاعب منتخب الإمارات المخضرم، علي خصيف، بتصريح أشار فيه إلى أهمية التركيز والثقة، حيث أكد قائلاً: "هدفنا في المباراة أن ندخل بكل ثقة، فالمباراة الأولى مهمة جداً لنا، ونثق بقدرتنا على الظهور بالصورة الطيبة التي تليق بالمنتخب الإماراتي". وأضاف خصيف أن الفريق حاول الخروج من حالة التأثر بالمباريات السابقة، واعداً الجميع بالظهور بشكل مشرف، كما وجه الشكر لجمهور الإمارات الوفي مؤكداً أن دعمه يمثل الكثير للاعبين".