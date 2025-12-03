الإمارات والأردن تبحثان عن الانطلاقة النارية في كأس العرب اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء على استاد البيت في الدوحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، مواجهة قوية ومُرتقبة بين منتخبي الإمارات والأردن، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب. ويسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق بداية قوية في هذه المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي مصر والكويت.
تحدٍ صعب وثقة في المجموعة
أكد مدربا المنتخبين على صعوبة اللقاء وأهمية الفوز في المباراة الافتتاحية. حيث وصف المدرب الروماني كوزمين أولاريو مدرب المنتخب الإماراتي المباراة بأنها ستكون صعبة أمام منتخب الأردن الذي وصفه بـالمتطور والقوي. وأشار كوزمين إلى أن المنتخب الأردني تأهل لكأس العالم 2026، مما يؤكد تطوره، مؤكداً على ثقته في المجموعة الحالية من اللاعبين وجاهزية فريقه لمواجهة هذا التحدي. وتعد هذه البطولة فرصة لـ"الأبيض" لتجاوز صدمة الخروج من ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وفي سياق متصل بتصريحات المدرب، أدلى لاعب منتخب الإمارات المخضرم، علي خصيف، بتصريح أشار فيه إلى أهمية التركيز والثقة، حيث أكد قائلاً: "هدفنا في المباراة أن ندخل بكل ثقة، فالمباراة الأولى مهمة جداً لنا، ونثق بقدرتنا على الظهور بالصورة الطيبة التي تليق بالمنتخب الإماراتي". وأضاف خصيف أن الفريق حاول الخروج من حالة التأثر بالمباريات السابقة، واعداً الجميع بالظهور بشكل مشرف، كما وجه الشكر لجمهور الإمارات الوفي مؤكداً أن دعمه يمثل الكثير للاعبين".
في المقابل، أكد المدرب المغربي جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني أن الفوز في المباراة الأولى ضد الإمارات له أهمية قصوى، واعتبر السلامي كأس العرب محطة هامة ومثالية في إعداد المنتخب لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وأشار إلى أن طموح "النشامى" كبير للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، مشيداً بـ"الأبيض" كـ"منتخب قوي ومتطور". كما أعرب عن ثقته في قدرة المجموعة الحالية على الظهور بالمستوى المطلوب رغم غياب بعض اللاعبين المؤثرين.
سيناريوهات محتملة لنتيجة المباراة
تتسم المواجهات العربية في البطولات الكبرى بالندية والإثارة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة عدة سيناريوهات محتملة. فقد يعتمد الأبيض الإماراتي على خبرة لاعبيه وقدرة مدربه كوزمين على إغلاق المساحات واستغلال سرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة، وربما يحسم اللقاء لصالحه خاصة وأن آخر لقاء ودي بينهما انتهى بفوز الإمارات بنتيجة كبيرة 5-1 في مايو 2021. في المقابل، يدخل "النشامى" البطولة بثقة كبيرة بعد إنجاز التأهل التاريخي لكأس العالم 2026 وبلوغ نهائي كأس آسيا 2023. وقد يستغل الأردن دوافعه الكبيرة لتقديم انطلاقة قوية، وربما يحسم اللقاء بنتيجة متقاربة معتمداً على خط الهجوم المتميز مثل يزن النعيمات وعلي علوان. وقد يؤدي التحفظ الشديد وحساسية مباراة الافتتاح إلى سيناريو التعادل كنتيجة متوازنة في بداية المشوار.