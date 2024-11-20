الإمارات تكتسح قطر بخماسية وتنعش آمالها في التأهل لكأس العالم 2026
قدم فابيو ليما أداءً مذهلاً بتسجيله أربعة أهداف حيث فازت الإمارات العربية المتحدة 5-0 على قطر في ملعب آل نهيان في أبو ظبي يوم أمس الثلاثاء لتعزيز فرصها في التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وكان المهاجم المولود في البرازيل لا يمكن إيقافه حيث أكمل ثلاثيته في الشوط الأول قبل أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة 56 من المباراة.
واختتم يحيى الغساني الأداء المميز للفريق المضيف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 73.
وهذا هو الفوز الثاني على التوالي للإمارات العربية المتحدة عقب فوزها 3-0 على قرغيزستان في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.
وساعد الفوز الكبير المنتخب الوطني على الاحتفاظ بالمركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط من ست مباريات.
وتحتل إيران (16 نقطة) وأوزبكستان (13 نقطة) حاليا المركزين الأول والثاني في المجموعة.
وسيحصل الفريقان الأول والثاني في المجموعة على التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.
وتملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم والتي ستكون بطولة مكونة من 48 فريقا.
تم تقسيم 18 فريقا إلى ثلاث مجموعات بواقع ستة فرق في كل مجموعة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
أوقعت قرعة كأس العالم الإمارات العربية المتحدة في المجموعة الأولى مع قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.
وتتنافس منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ثم يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة في الدور الرابع من التصفيات الذي يضم ستة فرق.
سيتم تقسيم الفرق الستة في الدور الرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة فرق. وسيحصل الفائزون في كل مجموعة على البطاقتين الأخيرتين المباشرتين لكأس العالم، بينما سيخوض الفريقان الوصيفان معركة فاصلة.
ويتأهل الفائز في مباراة الملحق الآسيوي إلى بطولة فاصلة بين الاتحادات القارية تضم خمسة فرق أخرى من أجل البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم.
ولم تتأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم منذ ظهورها الأول في البطولة العالمية عام 1990.