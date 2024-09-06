الإمارات تقلب الطاولة على قطر بفوز 3-1 في الدوحة
افتتحت الإمارات العربية المتحدة مشوارها في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز مذهل بنتيجة 3-1 على قطر في الدوحة يوم أمس الخميس.
ورغم تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول، نجح منتخب الإمارات في تسجيل ثلاثة أهداف في وقت متأخر من الشوط الثاني لتحقق فوزا ساحقاً على بطل آسيا مرتين.
وتسعى الإمارات العربية المتحدة إلى الاستفادة من هذا الفوز في المجموعة الأولى عندما تواجه إيران في العين يوم الثلاثاء، في حين تتطلع قطر إلى العودة إلى مستواها الطبيعي عندما تواجه كوريا الشمالية.
وسيحصل الفريقان الأول والثاني في المجموعة على البطاقة المباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يتقدم الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية.
ولم تتأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم منذ ظهورها الأول في البطولة العالمية عام 1990.
وبدأت المباراة، الخميس، بشكل متواضع، حيث حصل كلا الجانبين على بعض الوقت من أجل الاستقرار في ملعب أحمد بن علي.
وجاءت أولى محاولات الهجوم من جانب قطر في الدقيقة 15، عندما تصدى خليفة الحمادي لتمريرة أكرم عفيف في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وبعدها مرر عفيف كرة عرضية رائعة من الناحية اليسرى إلى زميله جاسم جابر، لكن الأخير سدد برأسه فوق العارضة من مسافة قريبة.
وكثفت قطر الضغط وتقدمت في النهاية في الدقيقة 38 عندما مرر عفيف الكرة إلى إبراهيم الحسن البالغ من العمر 18 عاما، الذي تغلب على يحيى نادر قبل أن يطلق تسديدة لا تصد في الزاوية السفلية للمرمى.
وشهدت أول 15 دقيقة من الشوط الثاني تعادل الفريقين بهدف لمثله دون مشاركة حارس المرمى القطري مشعل برشم أو الإماراتي خالد عيسى.
وبعد مرور ساعة من اللعب، اقترب منتخب الإمارات من التسجيل عندما سدد عبد الله حمد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالشباك الخارجية، ليحصل الضيوف على إنذار.
ومع اكتساب الثقة، لم يكن مفاجئا أن تجد الإمارات العربية المتحدة هدف التعادل في الدقيقة 68 بعد أن حصل حارب عبدالله على المساحة داخل منطقة الجزاء للاختراق قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك برشام.
واكتملت انتفاضة الإمارات في الدقيقة 80 عندما اعترض الظهير خالد الظنحاني تمريرة وتوغل للأمام لتلقي الكرة العائدة من حارب ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى.
وشهدت المباراة أحداثا درامية في وقت متأخر من المباراة عندما أشار الحكم شون إيفانز إلى نقطة الجزاء بعد أن اكتشف لمسة يد من نادر، لكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، تم إلغاء القرار، وبذلك انتهت فرصة قطر لإنقاذ المباراة.
وفي الوقت بدل الضائع، نجح المنتخب الإماراتي في إضافة الهدف الثالث عن طريق البديل علي صالح، مستفيداً من خطأ دفاعي، ليضع الكرة في سقف المرمى، ليضمن الفوز للإماراتيين.