الإمارات تقلب الطاولة على قطر بفوز 3-1 في الدوحة

وتسعى الإمارات العربية المتحدة إلى الاستفادة من هذا الفوز في المجموعة الأولى عندما تواجه إيران في العين يوم الثلاثاء، في حين تتطلع قطر إلى العودة إلى مستواها الطبيعي عندما تواجه كوريا الشمالية.