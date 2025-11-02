الإمارات تفتح صفحة المونديال: "أبيض الناشئين" يواجه كوستاريكا بطموح كتابة التاريخ

أنهى "أبيض الناشئين" كافة تحضيراته للمواجهة الافتتاحية الحاسمة بتركيز عالٍ وحماس كبير. جاءت هذه الجاهزية نتاج عمل مكثف خلال سلسلة من التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية النوعية التي أُقيمت في تايلاند وإسبانيا. هذه المعسكرات شهدت خوض المنتخب لعدد من المباريات الودية، التي لعبت دوراً محورياً في رفع المعدل الفني والبدني للاعبين، ومكّنت الجهاز الفني من استكشاف خيارات تكتيكية متعددة وتوليفات أساسية مثالية قبل الانخراط في المنافسات العالمية. وقد شهد المران الرئيسي اليوم حضوراً داعماً من عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، هشام محمد الزرعوني وحمد أحمد المزروعي.