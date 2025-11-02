الإمارات تفتح صفحة المونديال: "أبيض الناشئين" يواجه كوستاريكا بطموح كتابة التاريخ

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو "أسباير زون" في الدوحة غداً، حيث يستهل المنتخب الإماراتي الوطني للناشئين تحت 17 سنة مشواره التاريخي في نهائيات كأس العالم للناشئين "قطر 2025" بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب كوستاريكا. تنطلق صافرة البداية لهذه المباراة المنتظرة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.
جاهزية قصوى وطموح كبير
أنهى "أبيض الناشئين" كافة تحضيراته للمواجهة الافتتاحية الحاسمة بتركيز عالٍ وحماس كبير. جاءت هذه الجاهزية نتاج عمل مكثف خلال سلسلة من التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية النوعية التي أُقيمت في تايلاند وإسبانيا. هذه المعسكرات شهدت خوض المنتخب لعدد من المباريات الودية، التي لعبت دوراً محورياً في رفع المعدل الفني والبدني للاعبين، ومكّنت الجهاز الفني من استكشاف خيارات تكتيكية متعددة وتوليفات أساسية مثالية قبل الانخراط في المنافسات العالمية. وقد شهد المران الرئيسي اليوم حضوراً داعماً من عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، هشام محمد الزرعوني وحمد أحمد المزروعي.
رسالة المدرب: هوية قتالية وثقة بالنفس
عبر ماجد سالم الزعابي، مدرب المنتخب، عن أهمية اللحظة، مؤكداً أن المشاركة في المونديال هي "لحظة تاريخية" تتيح للاعبين فرصة لإثبات قدراتهم العالمية. وكشف الزعابي عن هوية الفريق التي تم بناؤها على "الانضباط والروح القتالية واللعب الجماعي"، معرباً عن سعي الجهاز الفني ليكون على "قدر المسؤولية".
وقال: "منتخب كوستاريكا يمتاز بالقوة البدنية والتنظيم الدفاعي، وقد حللنا نقاط القوة والضعف لديه بعناية. اللاعبون يدركون أهمية البداية القوية في المونديال، وسندخل اللقاء بكامل الثقة والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا دفعاً معنوياً كبيراً في بقية مشوار البطولة."
تأكيد الألوان والتفاصيل التنظيمية
في سياق متصل، عُقد ظهر اليوم الاجتماع التنسيقي الذي ناقش كافة الجوانب الفنية، التنظيمية، والتحكيمية المتعلقة بمباريات المجموعة الثالثة. وأسفر الاجتماع عن اعتماد ألوان قمصان المنتخبات، حيث تقرر أن يخوض منتخبنا الوطني جميع مبارياته في دور المجموعات باللون الأبيض.