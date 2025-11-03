الإمارات تفتتح كأس العالم للناشئين بتعادل إيجابي 1-1 أمام كوستاريكا

شهدت المباراة، التي تأتي ضمن النسخة الأكبر من البطولة التي تستضيفها قطر بمشاركة 48 منتخباً، ندية وإثارة، خاصة بعد أن أكمل المنتخب الكوستاريكي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31 إثر طرد لاعبه إسحاق باديلا.