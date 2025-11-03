الإمارات تفتتح كأس العالم للناشئين بتعادل إيجابي 1-1 أمام كوستاريكا

استهل منتخب الإمارات تحت 17 عاماً مشواره في كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في قطر بتعادل إيجابي مستحق بنتيجة 1-1 مع نظيره منتخب كوستاريكا للناشئين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب "أسباير زون" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.
شهدت المباراة، التي تأتي ضمن النسخة الأكبر من البطولة التي تستضيفها قطر بمشاركة 48 منتخباً، ندية وإثارة، خاصة بعد أن أكمل المنتخب الكوستاريكي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31 إثر طرد لاعبه إسحاق باديلا.
تفاصيل الأهداف:
هدف التقدم الإماراتي: افتتح اللاعب مايد عادل التسجيل لـ "الأبيض الصغير" في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، ليضع منتخب بلاده في المقدمة.
هدف التعادل الكوستاريكي: لم يدم التقدم طويلاً، حيث أدرك اللاعب نيك بينيت التعادل لمنتخب كوستاريكا تحت 17 سنة، ليعود اللقاء إلى نقطة البداية.
بهذه النتيجة، يحصد كل منتخب نقطته الأولى في سباق التأهل عن المجموعة الثالثة بكأس العالم تحت 17 عاماً.
مشاركة تاريخية:
تعتبر هذه البطولة تاريخية بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، ومن أبرزها منتخب مصر الذي يقوده المدرب أحمد الكاس. ويأمل منتخب الإمارات في تحقيق نتائج إيجابية في هذه المجموعة لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة العالمية.