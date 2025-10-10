الإمارات تصنع التاريخ: حلم المونديال على عاتق "ليما" و"كوسمين" في قطر

يقدم الآن الدور الرابع من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، الذي بدأ يوم الأربعاء، فرصة جديدة أمام الإمارات، التي تلعب جميع مبارياته في قطر. في المباراة الافتتاحية بالتعادل السلبي بين قطر وعمان، أُعطيت الإمارات فرصة قوية لبدء مشوارها بشكل جيد عندما تواجه عمان يوم السبت.

ويحصل صاحب المركز الأول في المجموعة على بطاقة مباشرة إلى كأس العالم 2026، مما يجعل الهدف واضحاً ومهماً جداً للإمارات. أما من يحتل المركز الثاني في المجموعة، فسيتعين عليه خوض مباراة فاصلة مع وصيف المجموعة الثانية، التي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا، والفائز بهذه المواجهة سيلعب في ملحق قاري بين القارات في مارس المقبل، للفوز بالبطاقة الأخيرة لكأس العالم.

مسؤولية المدرب الروماني

يعتمد المنتخب الإماراتي بشكل كبير على المدرب الروماني كوسمين أولارو، الذي تولى المسؤولية في أبريل بعد أن فشل الفريق في التأهل مباشرة في الدور الثالث.

رغم أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كان بإمكانه التعاقد مع مدرب مشهور من أوروبا أو جنوب أفريقيا، إلا أنه منح ثقته لأولارو (56 عاماً)، الذي سجل نجاحات كبيرة مع أندية الأهلي وشباب الأهلي والشارقة في دوري الخليج العربي.

حصل أولارو ثلاث مرات على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإماراتي، ويملك خبرة طويلة ومعرفة واسعة بكيفية بناء الفرق. ومنذ توليه قيادة المنتخب، بدأ مشواره بشكل رائع بلا هزائم في أول أربع مباريات.

رغم أن مباريات التصفيات تختلف عن الدوري، يمتلك أولارو سجلاً حافلاً بالبطولات في الإمارات (مع العين وشباب الأهلي)، والسعودية (الهلال)، وكوريا الجنوبية (سوفون سامسونج بلووينغز).