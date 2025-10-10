الإمارات تصنع التاريخ: حلم المونديال على عاتق "ليما" و"كوسمين" في قطر

كيف يمكن للسحر البرازيلي والمدرب الروماني أن يساعدا الإمارات على التأهل لكأس العالم لكرة القدم
بعد انتظار دام 35 عاماً للحصول على فرصة اللعب في كأس العالم، أصبحت الإمارات على بعد فوزين فقط من حجز بطاقتها للمشاركة في بطولة العام المقبل التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات شاركت في كأس العالم لأول مرة في إيطاليا 1990، لكنها عانت من نكسات في عدة حملات تصفيات. قبل ثلاث سنوات، اقترب المنتخب الإماراتي من التأهل إلى ملحق التصفيات الأخير لكأس العالم 2022 في قطر، لكنه خسر أمام أستراليا في اللحظات الأخيرة.
يقدم الآن الدور الرابع من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، الذي بدأ يوم الأربعاء، فرصة جديدة أمام الإمارات، التي تلعب جميع مبارياته في قطر. في المباراة الافتتاحية بالتعادل السلبي بين قطر وعمان، أُعطيت الإمارات فرصة قوية لبدء مشوارها بشكل جيد عندما تواجه عمان يوم السبت.
ويحصل صاحب المركز الأول في المجموعة على بطاقة مباشرة إلى كأس العالم 2026، مما يجعل الهدف واضحاً ومهماً جداً للإمارات. أما من يحتل المركز الثاني في المجموعة، فسيتعين عليه خوض مباراة فاصلة مع وصيف المجموعة الثانية، التي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا، والفائز بهذه المواجهة سيلعب في ملحق قاري بين القارات في مارس المقبل، للفوز بالبطاقة الأخيرة لكأس العالم.
يعتمد المنتخب الإماراتي بشكل كبير على المدرب الروماني كوسمين أولارو، الذي تولى المسؤولية في أبريل بعد أن فشل الفريق في التأهل مباشرة في الدور الثالث.
رغم أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كان بإمكانه التعاقد مع مدرب مشهور من أوروبا أو جنوب أفريقيا، إلا أنه منح ثقته لأولارو (56 عاماً)، الذي سجل نجاحات كبيرة مع أندية الأهلي وشباب الأهلي والشارقة في دوري الخليج العربي.
حصل أولارو ثلاث مرات على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإماراتي، ويملك خبرة طويلة ومعرفة واسعة بكيفية بناء الفرق. ومنذ توليه قيادة المنتخب، بدأ مشواره بشكل رائع بلا هزائم في أول أربع مباريات.
رغم أن مباريات التصفيات تختلف عن الدوري، يمتلك أولارو سجلاً حافلاً بالبطولات في الإمارات (مع العين وشباب الأهلي)، والسعودية (الهلال)، وكوريا الجنوبية (سوفون سامسونج بلووينغز).
ثاني الشخصيات المحورية هو فابيو ليما، اللاعب البرازيلي الأصل البالغ من العمر 32 عاماً، والذي أصبح مؤهلاً للعب مع الإمارات في 2020.
منذ ظهوره الأول مع المنتخب في مباراة ودية ضد أوزبكستان في أكتوبر 2020، أصبح ليما محور الفريق، مقدماً لمسات إبداعية من منتصف الملعب.
يعتبر ليما رمزاً في نادي الوصل، الذي يلعب له منذ 2014، ويصل إلى التصفيات بحالة جيدة حيث سجل هدفين في أربع مباريات بالدوري.
ولكن أكثر لحظات ليما تألقاً كانت في نوفمبر الماضي عندما سجل أربعة أهداف (هاتريك في الشوط الأول) قاد بها منتخب الإمارات إلى فوز ساحق 5-0 على قطر في التصفيات.
في تلك الليلة كان ليما لا يُوقف وهوما الإماراتيون يتفوقون على بطل آسيا مرتين من قبل، حيث فاز الفريق أيضاً 3-1 في مباراة الذهاب من الدور الثالث.
نتائج مثل هذه تمنح الفريق ثقة كبيرة قبل خوض مباريات الحسم ضد عمان وقطر في أكتوبر.
11 أكتوبر: الإمارات ضد عمان
14 أكتوبر: قطر ضد الإمارات (ستاد جاسم بن حمد في الدوحة)
إذا احتلت الإمارات المركز الأول في المجموعة الأولى بفوزها على قطر وعمان، فسوف تتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026.
أما إذا أنهت في المركز الثاني، ستواجه وصيف المجموعة الثانية (المكونة من السعودية والعراق وإندونيسيا) في مباراتي ذهاب وإياب في 13 و18 نوفمبر. ثم يتأهل الفائز إلى الملحق بين القارات في مارس 2026 للفوز بالبطاقة الأخيرة.
المجموعة الأولى: قطر (2022)، الإمارات (1990)، عمان (لم تتأهل)
المجموعة الثانية: السعودية (لديها 6 مشاركات: 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022)، العراق (1 مشاركة: 1986)، إندونيسيا (1 مشاركة: 1938، حين كانت تعرف باسم جزر الهند الشرقية الهولندية)
إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، اليابان، وأستراليا.
من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 فريقاً.