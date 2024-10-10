الإمارات تستضيف كوريا الشمالية بآمال العودة إلى سكة الانتصارات

تعتزم الإمارات العربية المتحدة العودة إلى سكة الانتصارات عندما تستقبل كوريا الشمالية على ملعب هزاع بن زايد في العين، اليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ويحتاج كلا الفريقين إلى الفوز، حيث تملك الإمارات ثلاث نقاط بينما تملك كوريا الشمالية نقطة واحدة فقط بعد أول مباراتين.