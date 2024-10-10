الإمارات تستضيف كوريا الشمالية بآمال العودة إلى سكة الانتصارات
تعتزم الإمارات العربية المتحدة العودة إلى سكة الانتصارات عندما تستقبل كوريا الشمالية على ملعب هزاع بن زايد في العين، اليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
ويحتاج كلا الفريقين إلى الفوز، حيث تملك الإمارات ثلاث نقاط بينما تملك كوريا الشمالية نقطة واحدة فقط بعد أول مباراتين.
و تم تسجيل الهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ما جعل الإمارات تخسر 1-0 أمام إيران في الجولة الثانية.
وتسبب ذلك في تراجع النتيجة الممتازة التي حققها فريق "باولو بينتو" أمام قطر لكن المدرب البرتغالي شعر أن فريقه كان محظوظاً لعدم كسب شيء من مباراة إيران.
ويسعى بينتو للتأهل لكأس العالم بفريق ثالث مختلف بعد أن قاد البرتغال وكوريا الجنوبية في النهائيات العالمية السابقة، وسيذكر لاعبيه بأنهم لا يستطيعون تحمل خسارة النقاط أمام كوريا الشمالية، حيث سيخوضون مباراة صعبة خارج أرضهم أمام أوزبكستان يوم الثلاثاء.
وتواجه كوريا الشمالية وضعاً مماثلاً، حيث افتتحت مشوارها في التصفيات بالهزيمة 1-0 أمام أوزبكستان قبل أن تتعادل 2-2 مع قطر.
سيدخل المنتخب الآسيوي، الذي يسعى إلى الظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة، المباراة بمنتهى الثقة بعد مواجهته مع قطر في مباراة مثيرة بالجولة الثانية، وأن الفوز على الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يهيئهم بشكل جيد لرحلة خارج أرضهم لمواجهة قرغيزستان بعد خمسة أيام.
في هذه الأثناء، يواجه المنتخب الياباني نظيره السعودي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في جدة يوم الخميس، حيث يتطلع إلى مواصلة بدايته الرائعة حيث تكون المواجهة محط اهتمام جميع أنحاء القارة.
ويصل منتخب اليابان بقيادة "هاجيمي مورياسو" إلى الدولة الخليجية بعد أن تغلب على الصين والبحرين، حيث سجل 12 هدفاً في الفرصة السابقة ليقدم تحذيراً للفرق التي تسعى للحصول على واحدة من بطاقتي التأهل المباشرتين لكأس العالم عن المجموعة الثالثة.
وتستضيف أستراليا بقيادة مدربها الجديد "توني بوبوفيتش" الصين في أديلايد بينما تستضيف البحرين إندونيسيا، لكن كل الفرق ستلعب في ظل فريق اليابان المهيمن الذي يعد بالفعل المرشح الأقوى لضمان التأهل لكأس العالم للمرة الثامنة على التوالي.
ولم تشهد تشكيلة اليابان التي يدربها "مورياسو" تغييرات كبيرة قبل مواجهة السعودية التي ستفتقد للاعبها محمد كانو مع طرد لاعب الوسط وتحقيق الفوز 2-1 في اللحظات الأخيرة على الصين في داليان الشهر الماضي.
وأضاف هذا الفوز، الذي تم تحقيقه بفضل هدفين من حسن قادش، بعض اللمعان إلى فرصة غير متساوية لفريق "روبرتو مانشيني" مما ترك السعوديين متأخرين بنقطتين عن منافسيهم في مباراة الخميس اليابان.
وستواجه كوريا الجنوبية متصدر المجموعة الثانية الأردن في غياب قائدها المصاب "سون هيونج مين"، حيث سيسعى المدرب "هونج ميونج بو" للاعتماد على الفوز 3-1 على عمان الشهر الماضي بعد أن تعادل فريقه بدون أهداف مع فلسطين في سيول في الخامس من سبتمبر.
ويتصدر الأردن، الذي تغلب على الكوريين في الدور قبل النهائي لكأس آسيا في فبراير، جدول ترتيب المنتخبات بفارق الأهداف، فيما انضم العراق إلى نظيره من غرب آسيا وكوريا الجنوبية برصيد أربع نقاط.
ويستضيف المنتخب العراقي بقيادة المدرب "خيسوس كاساس" منتخب فلسطين في البصرة، فيما يواجه منتخب عمان، بقيادة مدربه الجديد رشيد جابر، منتخب الكويت الذي تعادل في مباراته الأولى أمام الأردن والعراق.
يواجه فريق أوزبكستان متصدر المجموعة الأولى إيران في طشقند ولكل منهما ست نقاط بعد أول مباراتين ليوسع الفارق إلى ثلاث نقاط مع الإمارات العربية المتحدة.
وتملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم والتي من المقرر أن يشارك فيها 48 فريقاً.
تم تقسيم 18 فريقاً إلى ثلاث مجموعات بواقع ستة فرق في كل مجموعة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
وأوقعت قرعة كأس العالم الإمارات العربية المتحدة في المجموعة الأولى مع قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.
وتتنافس منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ثم يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة في الدور الرابع من التصفيات الذي يضم ستة فرق.
سيتم تقسيم الفرق الستة في الدور الرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة فرق. وسيحصل الفائزون في كل مجموعة على البطاقتين الأخيرتين المباشرتين لكأس العالم، بينما سيخوض الفريقان الوصيفان معركة فاصلة.
ويتأهل الفائز في مباراة الملحق الآسيوي إلى بطولة فاصلة بين اتحادات القارة تضم خمسة فرق أخرى من أجل البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم.
لم تتأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم منذ ظهورها الأول في الحدث العالمي الكبير عام 1990. (مدخلات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم/رويترز)